Cos’è il trading online e perché è così comune nel 2020

Non si contano più le richieste e le email riguardante tutte lo stesso argomento: “ Cos’è il trading online

Grazie quindi all’aiuto e alla collaborazione dei nostri colleghi esperti di trading, cercheremo di fare un minimo di chiarezza sull’argomento, in modo da rispondere definitivamente a questa persistente domanda e facendo sì al contempo di dare almeno un’infarinatura generale su cosa sia effettivamente questa attività tanto in voga oggi giorno.

Cos’è effettivamente il trading online?

Il trading online altro non è che un’evoluzione di quanto si faceva, e si fa ancora, nella cosiddetta borsa valori.

Nella realtà dei fatti, la borsa valori è un luogo fisico dove domanda e offerta di titoli azionari si incontrano e vengono mediati grazie all’intervento di una figura finanziaria detta del broker. Figura, quest’ultima, descritto di volta in volta con tratti che andavano dal semi-mitico alla macchietta.

Oggi però tutto ciò è cambiato, non siamo più negli anni ’80 e la figura di Gordon Gekko, l’antagonista principale del film “Wall Street” non va più per la maggiore ed è possibile avviarsi al mondo del trading anche in maniera più autonoma, avvicinandosi a questo mondo come dei trader online autonomi: tutto ciò che vi servirà sarà semplicemente rivolgervi a un broker online autorizzato.

Perché fare trading online con un broker online autorizzato?

Al momento, per poter accedere a una piattaforma di trading online ci sarà bisogno dell’apertura di un conto presso un broker online autorizzato. Ci teniamo a ripetere quante più volte la parola autorizzato perché questa è una caratteristica imprescindibile da prendere in considerazione prima di cominciare con la nostra avventura nel mondo della borsa online.

Diciamo questo perché nel momento in cui apriremo un conto con un broker online non autorizzato, andremo inevitabilmente incontro a tutta una serie di pericoli che vanno dalla perdita del nostro capitale causa truffa fino a veri e propri guai con la legge.

Per controllare quindi che stiamo avendo a che fare con un servizio di brokeraggio online autorizzato, dovremo assicurarci che questi hanno al loro attivo tutti i permessi e le certificazioni d’obbligo per poter fornire questi servizi sul suono italiano ed europeo. Nella fattispecie stiamo parlando della licenza CySEC per operare sull’intero territorio europeo e CONSOB per l’Italia.

Perché è diventato così comune investire con il trading online?

Una volta selezionato un broker online autorizzato e affidabile, potremo passare agli investimenti veri e propri.

La maggior parte degli investimenti online avvengono su dei mercati che vengono definiti in gergo tecnico mercati OTC (Over the Counter). Questi mercati hanno la peculiarità di trattare titoli finanziari e strumenti derivati finanziari senza avvalersi di una vera e propria localizzazione fisica: non esiste alcuna Wall Street o Borsa di Milano quando parliamo di questi mercati, poiché il tutto avviene esclusivamente su internet.

Va da sé che questi sono i mercati preferiti dalle piattaforme di trading online, dove il focus è basato su dei prodotti finanziari derivati comunemente noti con l’acronimo di CFD (Contract for Differecnnce). Questi sono divenuti col tempo il principale mezzo di scambio e investimento in questo campo, e ciò è dovuto a una serie di ragioni per nulla scontate.

Per prima cosa, i CFD permettono una flessibilità che tanti altri sistemi di investimento non permettono. Con questi infatti sarà possibile non solo puntare sulla crescita di un dato asset finanziario, ma piuttosto si “scommette” sul suo andamento positivo in borsa… o sul suo andamento negativo.

Grazie infatti a un’opzione detta short selling è possibile guadagnare anche nel caso in cui un titolo finanziario su cui abbiamo investito i nostri soldi vada in rosso, piuttosto che sperare esclusivamente che questi salgano di quotazione, come accade invece con gli investimenti diretti.