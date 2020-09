Come fare trading con i CFD? Consigli per fine 2020

Sono sempre di più le persone che decidono di buttarsi nel trading online e non hanno assolutamente alcuna esperienza in questo settore

Proprio per questo motivo sono molti i termini tecnici in cui si imbattono e che non riescono a capire. Uno dei più comuni è quello dei CFD.

I CFD, detti anche Contratti per Differenza, sono strumenti finanziari che si usano per investire online e sono considerati degli strumenti derivati. Con il trading di CFD il maggiore vantaggio è che si possono ottenere entrate sia quando i prezzi si muovono al rialzo sia al ribasso.

Inoltre si ha grande libertà di azione in quanto si possono usare su beni e titoli tra i più disparati come: azioni, Forex, criptovalute, materie prime, indici di borsa e altri ancora.

Con i CFD poi non ci sono barriere all’entrata, tutti possono decidere di provare a usarli per investire e guadagnare direttamente in rete. Questa è l’attività chiamata trading online.

Questa guida cercherà di fare chiarezza sul particolare strumento dei CFD.

Partiamo dal principio: cosa sono i CFD in parole semplici

CFD sta per “contratto per differenza” – quando si negozia un CFD, in effetti si stipula un contratto con il broker con il quale si accetta di scambiare la differenza di prezzo del bene tra i punti in cui si apre e si chiude il contratto.

Investire con i CFD include vantaggi come:

La possibilità di realizzare profitti senza possedere effettivamente il sottostante

Si acquistano o si vendono contratti e si tratta quindi di un’attività puramente speculativa.

Poiché non si è proprietari del sottostante, non si paga l’imposta di bollo sugli utili.

È anche importante ricordare che, come per tutti gli strumenti finanziari, c’è sempre la possibilità di perdite oltre che di profitti. Ecco perché è fondamentale negoziare i CFD con cautela e non investire mai più capitale di quanto ci si possa permettere di perdere.

Inoltre con i CFD non si necessita di riempire moduli o di firmare numerose autorizzazioni come per l’acquisto di azioni. Inoltre, anche chiudere le operazioni di investimento è altrettanto semplice, basta fare una chiusura istantanea quando la si desidera.

Una volta che si acquista un CFD si possono verificare situazioni come:

Se il titolo sale, ottengono dei profitti coloro che hanno negoziato al rialzo;

Se il titolo scende, guadagnano quelli che hanno investito al ribasso.

Leva finanziaria e CFD

Il trading con i CFD permette di aprire posizioni e di fare trading con un alto grado di leva finanziaria. Questo significa che si può ottenere un’esposizione sui mercati finanziari senza dover sostenere l’intero costo della posizione all’inizio.

In un normale trade – diciamo che si desidera acquistare 100 azioni Facebook – si dovrebbe pagare l’intero costo delle azioni in anticipo. Tuttavia, con un prodotto a leva come un CFD, potreste dover sostenere solo il 20% di quel costo.

È importante ricordare che un CFD è un prodotto con marginazione. Ciò implica che sia i profitti che le perdite possono essere amplificati rispetto al proprio esborso iniziale, con perdite che superano il deposito. Questo perché si basano sul valore totale della posizione.

Mercati in crescita o in calo

Il trading con i CFD permette di operare su entrambi i lati del mercato – si può andare short (vendere) se si pensa che i prezzi scenderanno o puoi andare long (comprare) se si pensa che i prezzi saliranno. Questo perché si compra o vende un certo numero di unità dello strumento finanziario scelto, a seconda dell’opinione sul fatto che i prezzi saliranno o scenderanno.

Supponiamo che pensiate che il prezzo del petrolio stia scendendo. Il trading con i CFD vi permette di vendere petrolio con l’obiettivo di trarre profitto dal prezzo previsto che si muove verso il basso.

Quindi, per ogni punto il prezzo della posizione si muove a favore, si guadagna per i multipli del numero di unità CFD che si è comprato o venduto. Al contrario, per ogni punto il prezzo si muove a sfavore, si ottiene una perdita.