Abbazia florense, necessario regolare orari di apertura e chiusura

Gli assessori comunali alla cultura ed al turismo, Milena Lopez e Leonardo Straface intervengono sulla necessità di regolare gli orari di apertura e chiusura dell’Abbazia florense per renderla maggiormente fruibile.

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – E’ arrivato il momento di trovare un’intesa: Chiesa, Centro Internazionale di Studi Gioachimiti e Amministrazione Comunale. Il comune sangiovannese infatti affiancherĂ con propri eventi il 9° Congresso Internazionale di Studi Gioachimiti che si svolgerĂ a San Giovanni in Fiore nei giorni 19,20 e 21 settembre prossimi. Le iniziative promosse ed organizzate dall’assessorato alla cultura, guidato da Milena Lopez, in sinergia con il Centro Internazionale di Studi Gioachimiti, diretto dal prof. Riccardo Succurro, saranno presentate alla stampa nelle prossime settimane, nell’ambito di un’apposita conferenza a cui parteciperanno i protagonisti della tre giorni. In attesa delle celebrazioni del Congresso però, gli assessori comunali alla cultura ed al turismo, Milena Lopez e Leonardo Straface, ritengono necessario programmare sin da subito una migliore fruibilitĂ dell’Abbazia a beneficio di turisti e visitatori, modificando e meglio organizzando gli orari di chiusura e di apertura della stessa.

“Durante le iniziative programmate e svolte nell’ambito della kermesse estiva “Estate Florense”, che hanno ottenuto un successo di gran lunga superiore ad ogni piĂą rosea aspettativa – affermano Lopez e Straface (in foto in alto) – da molti cittadini e turisti ci è stato chiesto di rendere l’Abbazia maggiormente fruibile al pubblico, con orari di apertura e chiusura adeguati e, soprattutto, certi e ben regolati. Ritenendo motivate tali richieste piĂą volte abbiamo parlato con il Parroco delle problematiche di accesso all’edificio religioso,che rappresenta anche un Bene Architettonico e Culturale di inestimabile valore, non avendo l’amministrazione comunale alcuna competenza in merito. Purtroppo, nonostante le rassicurazioni del nostro Parroco, non abbiamo sino ad oggi registrato una migliore gestione degli orari di apertura e chiusura dell’Abbazia”.

“Al contempo – proseguono i due assessori comunali – riteniamo che la stessa organizzazione di apertura e chiusura al pubblico, atta a consentirne la massima fruibilitĂ , deve essere garantita anche per la”Navatella” che ospita la mostra permanente delle tavole del “Liber Figurarum” (le opere artistiche di Gioacchino da Fiore, che racchiudono il pensiero e l’immaginario gioachimita). Di ciò abbiamo piĂą volte convenuto anche con il direttore Riccardo Succurro, essendo la Navatella, legata alla parte dell’edificio che ospita il Centro Internazionale di Studi Gioachimiti”.

“Crediamo sia arrivato il momento – concludono Lopez e Straface – di trovare insieme, Chiesa, Centro Internazionale di Studi Gioachimiti e Amministrazione Comunale, una soluzione efficace e definitiva alla problematica in tempi rapidissimi. A tal fine riteniamo opportuno promuovere un incontro operativo già nelle prossime settimane, sicuri della fattiva collaborazione che potrà scaturire dell’intesa tra le parti”.