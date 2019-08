Boom di consegne Amazon per i turisti in Calabria

Menzione d’onore per i clienti Amazon in Calabria

VIBO VALENTIA – Boom di consegne per gli ordini su Amazon in queste vacanze estive del 2019. Portofino il noto borgo ligure è al secondo posto per il colosso dell’e-commerce tra le localitĂ di villeggiatura italiana che hanno registrato il maggior incremento di consegne. Seguono in graduatoria il suggestivo borgo marino di Acciaroli (nel comune di Pollica, Salerno), nel cuore del Cilento, mentre al terzo posto troviamo l’incantevole Isola del Giglio (Grosseto). Al quarto posto troviamo una localitĂ balneare calabrese, Marina di Strongoli (Crotone), mentre al quinto si posizionano le splendide isole Tremiti (Foggia). Menzione d’onore per i clienti Amazon che hanno scelto di trascorrere le loro vacanze in Calabria. La regione conta infatti ben 3 localitĂ in classifica: Marina di Strongoli, la zona di Zambrone (Vibo Valentia) e Cariati (Cosenza). In sesta posizione Forte dei Marmi (Lucca) e, settima, si trova ancora una localitĂ ligure, Bonassola (Spezia). Presenti in classifica anche Numana (Ancona), localitĂ che sorge alle pendici meridionali del monte Conero, Tresnuraghes (Oristano) in Sardegna, San Felice Circeo (Latina) nel Lazio e Rodi Garganico (Foggia) in Puglia. Chiudono la graduatoria le isole Eolie (Messina) e Molveno (Trento) sulle Dolomiti, l’unica localitĂ turistica montana presente in classifica.