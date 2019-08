Grappe Pregiate: la distilleria Sibona si distingue per qualità

Quando si parla di distillati realizzati in Italia la prima tipologia che viene in mente è la grappa. È considerato uno degli alcolici storici del bel paese, con una produzione locale capace di espandere il nome di questo prodotto in tutto il mondo

Tutte le fasi della lavorazione avvengono nelle nostre zone, dalla ricerca delle materie prime adoperate fino alla maturazione, l’invecchiamento e l’affinamento dell’acquavite. Ad aver dato un notevole contributo nel portare in alto il Made in Italy in questo settore è stata, e continua ad essere, la distilleria Sibona, una delle aziende più rinomate.

Sibona è uno dei marchi storici più rinomati riguardo la produzione di grappe. Opera da più di 100 anni nella regione del Roero, in provincia di Cuneo, per la precisione a Pioltello D’Alba. Si può facilmente intuire la grande affinità col territorio, conosciuto in tutto il mondo per le sue meravigliose vigne.

L’esperienza secolare è stata abbinata all’impiego di nuovi macchinari, capaci di garantire ulteriormente la qualità del prodotto finale. È stata quindi mantenuta una lavorazione di stampo artigianale, ma con una decisa direzione verso il futuro.

Le grappe prodotte dall’azienda piemontese sono il frutto di vinacce fresche, provenienti dai vigneti del comprensorio, con nomi del calibro di Barbera, Moscato, Nebbiolo. Un prodotto che eccelle per l’intensità del suo aroma, arricchito dal processo di invecchiamento duraturo, compiuto all’interno di piccole botti in legno adoperate per altri liquori, come il Whisky e lo Sherry, così da ricavarne l’essenza, dando luogo ad una moltitudine di odori e sapori.

La bontà dei prodotti è testimoniata da riconoscimenti ufficiali come gli ambiti premi, tra cui quello della miglior distilleria del 2018, ottenuti all’International Wine e Spirit Competition, la manifestazione mondiale a cadenza annuale che premia le eccellenze del settore.

Le migliori grappe attualmente in commercio



molte varietà sono il frutto di una lunga conservazione in botti utilizzate in precedenza per racchiudere altri liquori, anch'essi pregiati.