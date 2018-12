Il corredo del cane: come allestire al meglio la casa

L’ingresso di un cane in famiglia è sempre motivo di grande gioia.

Tuttavia, gli abitanti della casa devono fare i conti anche con una serie di importanti cambiamenti, in modo da trovare un compromesso tra le loro esigenze e quelle dell’animale adottato, in modo da raggiungere una convivenza pacifica e piena di soddisfazioni.

Di fatto, è necessario individuare i punti della casa off limits e quelli di libero accesso, così da insegnare subito al nuovo arrivato dove è consentito andare e dove è meglio non accedere. Inoltre, è importante procurarsi alcune cose fondamentali, in modo da garantire a fido il massimo benessere, che possono essere reperite con facilità anche online, così da riceverle direttamente a casa, senza dover fare code interminabili o girare un’infinità di negozi per individuare tutto l’occorrente.

Accessori per cani di base

Vi sono, di fatto, alcuni accessori per cani davvero indispensabili, di cui non si può proprio fare a meno, sia che si accolga in casa un cucciolo o un cane già adulto. Sicuramente necessarie sono le ciotole per l’acqua e per il cibo. É sempre meglio sceglierle di qualità e possibilmente in acciaio inossidabile, in quanto tale materiale è estremamente resistente e garantisce maggiore igiene.

Indispensabile è anche una cuccia da interno, che deve essere posta in una zona specifica dell’abitazione, possibilmente tranquilla, in modo che l’animale possa trovarvi ristoro e riposare. Di fatto, le soluzioni disponibili in commercio sono davvero numerose. Infatti, si possono reperire brandine per cani, divanetti, cuscini e materassini, realizzati con materiali differenti, pensati per assolvere a qualunque tipo di necessità .

Non sai a chi affidarti per attuare una scelta valida? Prova su www.bauzaar.it. Vedrai che troverai prodotti gli ogni tipo e soprattutto di ottima qualità . Tuttavia, è indispensabile procurarsi anche del cibo per cani, che deve essere bilanciato, una spazzola per cani, in modo da evitare la formazione di nodi ed eliminare il pelo in eccesso, ed un collare o una pettorina, per portarlo in giro al meglio.

Altri accessori importanti

Oltre a quelli elencati poco sopra, tuttavia, vi sono anche altri accessori importanti per garantire il benessere del proprio amico peloso, primi fra tutti i giocattoli, che consentono all’animale di muoversi e di stimolare la sua parte intellettiva. In commercio se ne possono trovare di ogni tipo, l’importante è assicurarsi che non siano pericolosi.

Tuttavia, da non tralasciare sono anche i sacchetti per i bisogni, che devono essere tenuti a portata di mano durante le varie passeggiate diurne e notturne, così da non arrecare danno alle altre persone. Inoltre, importante è la medaglietta di riconoscimento, che deve essere posta sul collare, in cui è bene riportare il nome del padrone ed il numero di telefono, che possono essere utili in caso di smarrimento.

Hai paura che manchi qualcosa all’appello? Chiedi consiglio al tuo veterinario, così da avere la certezza di non tralasciare nulla. E con l’occasione potrai anche effettuare un controllo per scartare eventuali problematiche e programmare appuntamenti o visite da effettuare per monitorare la crescita e lo sviluppo del tuo amico peloso.