Braglia “Brescia forte ma niente paura. Diamo tutto con l’atteggiamento di sabato”

Vigilia del 9′ turno di campionato che vedrà domani pomeriggio il Cosenza impegnato al Rigamonti contro il Brescia. Per il tecnico toscano una gara difficile che apre un trittico di gare importanti “noi daremo tutto come abbiamo sempre fatto e lo faremo anche per tutti i tifosi che domani saranno pronti a sostenerci”

COSENZA – Fuori dal campo continua a regnare il caos più totale con l’infinito ed estenuante braccio di ferro tra la Lega di serie B, che ieri all’unanimità ha comunicato il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar, le squadre di serie C che invece non arretrano di un millimetro chiedendo l’immediato ripescaggio e per ultimo la Federcalcio che ha deciso di non ricorrere a sua volta al Consiglio di Stato e che mandato su tutte le furie il presidente Balata. In tutto questo marasma tra tribunali, carte bollate, ricorsi e dichiarazioni di fuoco, il Cosenza cerca di concentrarsi esclusivamente sul terreno di gioco visto che domani pomeriggio ci sarà da affrontare la delicata trasferta di Brescia. Alla vigilia del match la consueta conferenza stampa del tecnico Braglia che ha parlato proprio del caos in serie B schierandosi a sorpresa con le squadre di Serie C “quando c’è una legge, aldilà di tutto e di quello che dicono le società di Serie B, che dal canto loro hanno anche ragione visto che il campionato è iniziato a 19 e così vogliono restare, c’era un regolamento che è stato scavalcato. Bisogna mettersi nei panni di chi doveva essere ripescato e non è stato fatto. Non lo trovo giusto anche se non so se sia cortetto ripescarli adesso che siamo a fine ottobre“.

Si passa poi a parlare del prossimo avversario che annovera in organico giocatori di assoluto valore “sappiamo la forza e la qualità dell’organico del Brescia attrezzato per fare un ottimo campionato. In mezzo al campo hanno Tonali che è un giovane dalle grandissime prospettive, mentre davanti sono molto pericolosi. Anche se gli mancherà Donnarumma hanno Morosini che è tecnico e veloce, Torregrossa bravo col mancino e Ferrari fortissimo fisicamente“.

Come affrontarli? “Stiamo lavorando su due moduli e lo abbiamo fatto anche questa settimana. Come sempre decidiamo all’ultimo e in base a come vogliamo metterci in campo. Ma come sempre, e lo ripeto, conterà l’atteggiamento più di ogni altra cosa. Il giusto atteggiamento è quello che ti fa fare le partite e vincerle. Quello visto con il Foggia e a Carpi è stato giusto, speriamo di continuare su questa strada. So che domani giocheremo con il sostegno di molti nostri tifosi. Più che gente ci spinge e meglio è. Noi daremo tutto come abbiamo sempre fatto e cercheremo di farli felici“. Turn over in vista di martedì? “Non ci penso proprio. Domani giocheranno come sempre i migliori e quelli che ritengo più adatti. Poi martedì ci sarà un’altra gara e allora decideremo. Da domani inizia un trittico di gare portanti contro Brescia, Pescara e Palermo ma lo sarà anche per loro“.

Pochi goal e arrivati solo da tre calciatori? “So che anche i centrocampisti prima o poi troveranno la via della rete. Il calcio è un gioco che spesso vive di periodi e momenti. A volte è il momento dove magari ti segnano solo i difensori di testa, poi arriva quello degli attaccanti e dei centrocampisti. Sono sicuro che tutti i calciatori ci daranno una mano e il goal lo troveranno. La serie B è un’altro tipo di campionato. Non siamo partiti dicendo che ammazzavamo tutti anzi, dobbiamo essere contenti di aver giocato 7 partite con una persa a tavolino, e aver fatto 7 punti. E sapete anche che mi rode vedere quei 3 goal nella classifica delle reti subite. Cerchiamo di dare il massimo ogni secondo e tutte le domeniche. Se lo facciamo siamo competitivi al massimo anche in serie B, se invece ci accontentiamo le buschiamo da tutti“.