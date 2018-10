Tris del Rende, Bisceglie senza scampo. I biancorossi si riprendono il terzo posto

Partita senza storia al Lorenzon, messa subito in discesa dal goal lampo di Laaribi dopo solo 4′ minuti. Il raddoppio lo firma Awua al 19′ con un destro chirurgico dopo una travolgente azione personale. Nel secondo tempo il tris di Vivacqua chiude definitivamente la contesaÂ

RENDE – O vince o perde. E’ un Rende che non conosce mezze misure. Lo dicono i numeri piĂą di ogni altra cosa. Dopo 8′ giornate di campionato la sqaudra di Modesto non ha mai pareggiato, collezionando tre sconfitte ma sopratutto cinque vittorie. L’ultima è arrivata questo pomeriggio allo stadio Lorenzon (la seconda consecutiva dopo il blitz esterno di Siracusa di tre giorni fa) con il perentorio 3 a 0 ottenuto ai danni di un volenteroso ma sterile Bisceglie (che conferma con il Leonzio il peggior attacco del campionato con solo 4 reti segnate), che permette ai biancorossi di riprendersi il terzo posto in classifica e dare una spallata definitiva alla mini crisi dell’ultimo mese. Gara messa subito nel verso giusto dopo appena 4′ minuti grazie al “puntero” di Laaribi che dopo aver rubato palla al limite e scambiato con Balze, fa secco Crispino. I biancorossi colpiscono nuovamente poco prima del 20′ con il terzo centro in campionato del nigeriano Awua e con quello che è ormai diventato il suo marchio di fabbrica: corsa palla al piede per oltre 40 metri, dribbling secco a rientrare e destro rasoterra di precisione a insaccarsi sul secondo palo. Nel secondo tempo i pugliesi sono costretti a scoprirsi lasciando campo alle micidiali ripartenze del Rende che dopo aver sfiorato il tris in un paio di occasioni al minuto 85′ chiude la gara con la rete di Vivacqua che sfrutta una perfetta sponda di testa di Rossini, entra in area e batte sul primo palo Crispino.

Uno/due formato Laaribi e Awua. Biancorossi sul velluto

La cronaca: Passano pochi giri d’orologio ed il Rende trova subito in vantaggio con Laaribi. Il centrocampista biancorosso è lesto a rubare il pallone dai piedi di Markic e dopo aver scambiato palla con Blaze, con un preciso tocco di punta batte Crispino con il pallone che tocca il palo e poi s’insacca. La partita si mette così subito in discesa e i biancorossi possono controllare il match e colpire di rimessa. Cosa che avviene puntualmente al minuto 19′ grazie alla terza rete stagionale di Awua, sempre piĂą uomo simbolo del centrocampo biancorosso. Come contro il Catania, il nigeriano scuola Spezia, realizza un goal fotocopia. Corsa per oltre 40 metri palla la piede fino al limite dell’area, controllo e destro rasoterra che beffa Crispino sul secondo paolo e di fatto chiude giĂ a doppia mandata il match che nella seconda parte del primo tempo fila via senza grossi sussulti.

Bisceglie sterile, Rende cinico. Vivacqua tris

Nella ripresa si vede una gara decisamente piĂą vivace anche perchĂ© gli ospiti sono costretti a scoprirsi per cercare di riaprire la gara. Bisceglie che comunque in avvio di secondo tempo crea un paio di pericoli alla porta di Savelloni. Su calcio d’angolo stacco di testa di Longo e sfera che si spegne di poco sopra la traversa. Qualche altro giro d’orologio ed ecco la prima (forse unica) vera occasione per la sqaudra di Ginestra: Minelli si fa saltare da Starita che gli sbuca alle spalle entra in area e da ottima posizione spara sopra la traversa. I pugliesi lasciano spazi e il Rende prova ad approfittarne. Al minuto 52′ imbucata perfetta di Rossini per l’inserimento di Awua che in velocitĂ supera il portiere Crispino ma si accentra troppo e la sua conclusione si spegne sull’eterno della rete. Al minuto 73′ è Vivacqua ad avere l’occasione giusta ma si allunga troppo la palla e la sua conclusione non è delle migliori permetterono a Crispino di salvarsi con un’uscita disperata. Ma il goal è solo rimandato di una decina di minuti. Perfetta sponda di testa di Rossini che lancia Vivacqua verso la porta. Il centrocampista questa volta non sbaglia e infila il pallone sul primo palo chiudendo di fatto ogni velleitĂ del Bisceglie che si rende pericoloso solo nel recupero con una punizione dal limite di Bottalico deviata da Savelloni. Poi il triplice fischio finale che decreta il meritato successo del Rende.Â

Marcatori:Â 4′ Laaribi, 19′ Awua, 85′ Vivacqua

RENDE (3-4-3): Savelloni, Minelli, Sabato (42’ st Di Giorno), Germinio, Viteritti, Awua, Franco (29’ st Cipolla), Blaze (29’ st Calvanese), Vivacqua (42’ st Godano), Rossini, Laaribi (17’ st Giannotti).

Panchina: Borsellini, Palermo, Cipolla,Sanzone, Godano, Di Giorno,Giannotti, Galli, Calvanese, Crusco.

Allenatore:Â Francesco Modesto

BISCEGLIE (3-5-2): Crispino, Maccarrone (25’ Calandra), Markic, Maestrelli, Toskic (9 st De Sena), Onesku (30’ st Raucci), Giacomarro, Risolo, Longo, Starita (30’ st Bottalico), Scalzone

Panchina:Â Addario, calandra, Raucci, Bottalico, Desenza,Camporeale, Beghdadi, Messina, Sisto

Allenatore:Â Ciro Ginestra

Arbitro: Signor Francesco Carrione di Castellammare

Assistenti: Signora Amir Salama di Ostia e signor Domenico Fontemurato di Roma 2

Ammoniti:Â Onescu (B), Maestrelli (B)Â

Angoli:Â 2-3

Note: Pomeriggio soleggiato e mite a Rende con temperatura sui 24 gradi. Terreno del “Lorenzon” non in perfette condizioni. Presenti 360 paganti con un incasso di 2004€ e 11 tifosi ospiti