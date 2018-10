Rende che succede? Biancorossi ancora ko. Festa Potenza al primo successo stagionale

Una doppietta di França nel giro di tre minuti regala il primo successo al Potenza che sbanca il Lorenzon e manda al tappeto un Rende sottotono che colleziona la terza sconfitta consecutiva



.

RENDE – Aveva ammonito tutti Modesto alla vigilia: “guai a sottovalutare un avversario che dopo il cambio di allenatore verrĂ qui a giocare la partita della vita“. Profetiche parole perchĂ© il Rende, crolla in casa sconfitto 2 a 0 dal Potenza del neo tecnico Giuseppe Addamo Raffaele che centra il primo successo stagionale e abbandona il penultimo posto in classifica. Per i biancorossi invece una sconfitta pesante (quarto ko consecutivo se consideriamo anche la sconfitta in Coppa Italia contro il Catanzaro) perchĂ© non solo non sono arrivati punti per la terza gara consecutiva, ma nonostante i biancorossi abbiano fatto la partita per gran parte del tempo, questa volta la prestazione è apparsa un gradino sotto le ultime prestazioni. A decidere il match una doppietta di Franca al 24′ e al 27‘ del primo tempo.Â

Uno-due Franca e Rende ko

Il Rende parta subito in attacco provando a colpire gli ospiti con l’ormai consolidato 3-4-3. Al 10’ arriva il primo squillo con Rossini, che intercetta una palla vagante, ma non riesce a lasciar partire il tiro e viene anticipato sul piĂą bello dalla difesa rossoblu. Potenza che, in questo inizio di gara, si fa vedere poco e se ne sta rintanato in difesa lasciando il pallino in mano agli uomini di Modesto. Al 14′ l’occasionissima per il Rende con un tiro cross di Germinio che sorprende tutti e si stampa sulla traversa. Il Potenza si rende pericoloso per la prima volta con Dettori al 17‘: il centrocampista potentino, su calcio piazzato, mette paura a Savelloni con un destro che viaggia indisturbato in area di rigore e senza essere toccato da nessuno finisce sul fondo dopo aver colpito il palo. Il Potenza prende coraggio e al 23′ trova la rete del vantaggio con França. L’attaccante rossoblu sfrutta una dormita di Minelli e con un esterno destro batte Savelloni. Pochi giri d’orologio ed arriva il raddoppio che di fatto chiude la gara. In goal ancora França a segno questa volta con un grande diagonale al volo da fuori area dopo una bellissima azione di squadra. In totale confusione la squadra di Modesto che, dopo le due reti subite, non riesce ad organizzare azioni offensive merito anche del Potenza che si difende con ordine.

Ripresa il Rende non sfonda e il Potenza fa festa

La ripresa inizia con gli stessi 22 della prima frazione. Al minuto 51′ fa il suo esordio Negro che Modesto butta nella mischia per provare a scardinare la difesa ospite. L’ex Pisa si rende subito pericoloso con un gran destro dalla lunetta dell’area di rigore che chiama Ioime alla risposta in angolo. Al 25’ del secondo tempo è Rossini con una bella sforbiciata ad impegnare ancora Ioime bravo chiudere in angolo. Il Potenza si chiude ancora di piĂą e abbassa i ritmi addormentando la gara. Il Rende sbatte contro un muro e, fatta eccezione per uno slalom di Awaua che meriterebbe maggior fortuna, la gara si chiude senza ulteriori sussulti.

Marcatori: França (24’, 27’)

RENDE (3-4-3): Savelloni, Viteritti, Minelli, Vivacqua, Rossini, Germinio, Giannotti (51’ Negro), Franco (70’, Godano), Blaze, Awua, Calvanese (73’ Laaribi)

Panchina:Â Palermo, Borsellini, Cipolla, Sanzone, Godano, Di Giorno, Laaribi, Sabato, Crusco, Negro

Allenatore: Francesco Modesto

POTENZA (4-2-3-1): Iome, Dettori (86’ Matera), Coccia, Piccinni, França (67’ Pepe), Sales (67’ Giron), Genchi (76’ Matino), Coppola, Ramos, Di Somma, Guaita (67’ Salvemini)

Panchina: Mazzoleni, Musco, Matino, Panico, Caiazza, Strambelli, Pepe, Matera, Giron, Salvemini, Fanelli, Leveque

Allenatore: RaffaeleÂ

Arbitro: Signot Matteo Marcenaro di Genova

Assistenti: Signora Lucia Abruzzese di Foggia e signor Fabio Mattia Festa di Avellino

Ammoniti: Strambelli (P), Giannotti (R), Salvemini (P), Iome (P)

Angoli: 4-1