Meteo Cosenza, instabile con locali piovaschi e temporali. Continua il clima mite e umido

Continuano i disturbi provocati dal vortice presente tra la Sicilia e la Tunisia con piogge e temporali che si intensificheranno sui versanti jonici soprattutto domenica e lunedì in un contesto climatico mite e umido

.

COSENZA – La Calabria si trova proprio al centro tra due campi di alta pressione. Quello subtropicale, che dalla Spagna ha raggiunto le regioni del centro/nord e si è collegato e quello presente oramai da oltre una settimana su tutto l’est Europa e che sta garantendo clima stabile, soleggiato con temperature ben al di sopra della media del periodo. Caldo e clima umido che in questi giorni non riguarda solo il Mediterraneo, ma è arrivato sin verso la Germania e piĂą su a lambire persino la Scandinavia con temperature massimo vicine se non superiori ai 25 gradi.

Nel frattempo il vortice ciclonico che ha colpito duramente prima le Baleari e poi la Sardegna è sfilato a sud e in questo momento, seppur indebolito, lo ritroviamo attivo tra la Sicilia e la Tunisia dove non mancano rovesci e temporali. Proprio il sud peninsulare, quindi anche la Calabria, risentirà per tutto il fine settimana di questa circolazione instabile che sarà alimentata da masse di aria umida. E se oggi sarà la Sicilia la regione più colpita da acquazzoni e temporali, domenica e lunedì piogge e rovesci si intensificheranno anche sulla Calabria interessando sopratutto i versati ionici e la più meridionale della regione con le temperature che continueranno a rimanere ben al di sopra della media,