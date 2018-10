Braglia “grande partita, è questo l’atteggiamento giusto. Le vittorie arriveranno”

Il tecnico rossoblu soddisfatto dell’atteggiamento in campo e di come la squadra abbia giocato in modo propositivo sfruttando anche il cambio di modulo “se giochiamo così prima o poi la vittoria arriva. E non ne vinciamo solo una, ma anche tre o quattro di seguito”

COSENZA – Mister Braglia si presenta in sala stampa soddisfatto di come il suo Cosenza abbia affrontato la partita, giocando e attaccando sempre, un pò meno forse per il risultato non proprio veritiero per quanto visto in campo. Ma la strada è quella giusta “la cosa più importante è l’atteggiamento che hanno avuto che è quello giusto per poter fare un grande campionato. Abbiamo disputato una grande partita e dovevamo vincerla! Siamo scesi in campo cambiando modulo partendo con un 4-3-1-2 e passando al 4-4-2 solo negli ultimi minuti. Baez è un ragazzo che deve imparare a giocare con meno tocchi, poi ha un buon piede, salta l’uomo, ha un buon tiro anche se deve anche capire che tocca troppo la palla. Oggi è entrato e ci ha dato una mano, bisogna essere onesti. Io penso che se una squadra gioca così prima o poi trova la vittoria. E non ne vince solo una, ma anche tre o quattro di seguito. Io sono tranquillo, lo sono sempre stato. Oggi i ragazzi non volevano assolutamente perdere anzi volevano vincere. Abbiamo fatto un errore perché abbiamo preso un gol un pò così (errore di Saracco), ma può capitare. Andrei vedere anche alcuni episodi in aria su Garritano... io non so come fanno a non vederli e mi meraviglio però il Presidente non vuole mai che noi parliamo di errori arbitrali e non lo facciamo. Chiusura dedicata ai 500 tifosi rossoblu che non hanno smesso per un minuto di incitare la squadra “sono uno spettacolo e ora li aspetto con il Foggia. Per noi è una partita importantissima e spero ci sia lo stadio pieno“.