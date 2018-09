Cosenza è un film già visto. Maniero illude, poi calo nella ripresa e pari del Perugia

I rossoblu, che protestano per un rigore non concesso, devono ancora rimandare l’appuntamento con la vittoria e accontentarsi di un nuovo pareggio casalingo. Apre Maniero al 13′ su preciso assist di Garritano ma nella ripresa cresce il Perugia che pareggia con¬†Kingsley al 72.¬†

COSENZA –¬† Cosenza da dottor Jekyll e¬†signor¬†HydeSe. Se sia un problema di testa, un calo fisico, oppure entrambe le cose dovr√† essere bravo Braglia a capirlo lavorandoci su ed anche in fretta perch√© la classifica piange. Per l’ennesima volta in campo si vede un Cosenza a doppia faccia che gioca un discreto primo tempo (questa volta passo per√≤ un passo indietro rispetto alla gara contro Livorno e Cremonese), trova quasi subito la rete del vantaggio con Maniero al 13′ bravo a concretizzare un assist di Garritano, si vede negato un rigore nettissimo per un tocco di mani in area¬†ma poi cala nuovamente nella ripresa e si fa rimontare dal Perugia che trova¬†al 72′ il goal del pari di Kingsley dopo una grande giocata di Vido¬†e deve nuovamente rimandare la vittoria, accontentandosi del terzo pareggio stagionale.

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†COSENZA¬† ¬† ¬† –¬† ¬† ¬†¬†PERUGIA¬† ¬†1–1¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Marcatori: 13′ Maniero, 72′¬† Kingsley

Sblocca Maniero e al Cosenza manca un rigore. Melchiorri che traversa!

Primi 10 minuti alla camomilla con le due squadre preoccupate pi√Ļ a studiarsi che a creare azioni da rete. Poi, alla prima accelerazione, il Cosenza passa in vantaggio con la seconda rete in campionato¬†di Maniero. Minuto 13′: imbucata in area di Tutino per Garritano che vede e serve sul secondo palo l’attaccante rossoblu che tutto solo deve solo appoggiare in rete con il piattone. Al 16′ i rossoblu reclamano per un evidente tocco di mani in area. Per il signor Dionisi invece √® tutto regolare e fa proseguire il gioco tra le furenti proteste dei rossoblu. I ritmi sono tutt’altro che trascendentali con il Perugia che fa fatica a riorganizzarsi, merito anche del Cosenza bravo a mantenere il baricentro alto per non lasciare campo ai grifoni. Al 37′ punizione di Garritano sul secondo palo a cercare la testa di Maniero che anticipa tutti ma spedisce alto. Al 42′ il legno salva la porta del Cosenza. Bellissimo sinistro a giro di Melchiorri dal limite che colpisce in pieno la traversa a Saracco battuto.

I rossoblu calano, il Perugia trova il pari Kingsley. Espulso nesta

La ripresa si apre con una novit√† nel Perugia. Il nigeriano Kingsley al posto di un opaco Moscati a centrocampo. E la manovra dei grifoni sembra beneficiarne anche se la prima occasioni del secondo tempo capita ancora sui piedi di Maniero che dopo un dribbling in area colpisce debolmente tra le braccia di Gabriel. Passa un minuto e il signor Dionisi allontana Nesta dal campo per proteste. Al 55′¬† un angolo di Kingsley per poco non sorprende Saracco che per sua fortuna si ritrova la sfera tra le braccia. Al 61′ staffilata di Verre dalla distanza che termina alta di poco. Il Cosenza arretra pericolosamente sotto la spinta del Perugia che sembra crederci. Braglia allora sostituisce Maniero con Perez mentre al 69′ √® costretto a sostituire per infortunio Capela con Tiritiello. Passano un solo minuto e gli uomini di Nesta riportano la gara in parit√†. Gran controllo in area di Vido che stappa di petto, si libera di Tiritiello e calcia in diagonale. Saracco si supera ma sulla ribattuta¬†il neo entrato Kingsley scaraventa in rete il goal del pareggio. Il Marulla rivede i fantasmi del match contro il Livorno e la squadra sembra fare fatica a ripartite in attacco. Al minuto 80′ Tiro cross di D’orazio che su tocco del portiere Gabriel spizzica la traversa. I ritmi calano e le due squadre sono stanche ma il Cosenza negli ultimi minuti ha comunque un sussulto in pieno recupero. Al minuto 47′ Tutino si vede murata la sua conclusione da una grande chiusura di¬†El Yamiq, mentre al 49′ Grabriel in uscita anticipa Perez. Poi il triplice fischio.¬†

COSENZA CALCIO (3-5-2):¬†Saracco, Corsi, Dermaku, Capela (69′ Tiritiello), Palmiero, Mungo,¬†D’Orazio, Legittimo, Maniero (60′ Perez), Garritano (76′ Bruccini), Tutino

Panchina: Cerofolini, Idda, Perez, Di Piazza, Tiritiello, Baclet, Varone, Bruccini, Bearzotti, Pascali, Verna, Baez

Allenatore: Piero Braglia

AC PERUGIA 1905 (3-5-2):¬†Gabriel, Felicioni, El Yamiq, Verre, Mazzocchi (65′ Terrani), Bianco (83′ Bordin), Video, Melchiorri, Cremonesei, Moscati (45′ Kingsley), Gyomber

Panchina: Leali, Perilli, Mustacchio, Sgarbi, Kingsley, Ngawa, Bordin, Bianchimano, Dragomir, Falasco, Terrani, Kouan

Allenatore: Alessandro Nesta

Arbitro:¬†Signor Federico Dionisi di L’Aquila

Assistenti: Signor Michele Lombardi di Brescia e signor Vincenzo Soricaro di Barletta

Quarto uomo: Signor Luigi Pillitteri di Palermo

Angoli: 5-2

Ammoniti: Mungo (C), Bianco (P), Felicioni (P), Palmiero (C)

Espulsi: 

Recupero:¬†1′ pt – 5′ st

Note:¬†Pomeriggio soleggiato e ventilato a Cosenza con temperatura vicino ai 25 gradi. Terreno del Marulla in buone condizioni. Presenti 6.671¬† spettatori (1.502 abbonati + 5.057 paganti) per un incasso di 71.490 ‚ā¨ compresi abbonati. Nel settore di curva Nord una quarantina di tifosi del Perugia.