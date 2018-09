Braglia “ora servono i tre punti. Tutino? Ho sbagliato, ma da lui voglio di più”

Così il tecnico rossoblu alla vigilia del match contro il Perugia in programma domani alle 15:00 “questa squadra ha il giusto atteggiamento, stiamo crescendo ma se non vinciamo la classifica e non siamo più cattivi sotto porta si fa difficile. Bisogna non mollare mai e restare attaccati al risultati fino alla fine“

.

COSENZA – Centrare il primo successo stagionale per dare slancio alla sqaudra e a tutto l’ambiente. È un Braglia carico e determinato quello che si presenta in conferenza stampa alla vigilia di Cosenza-Perugia. Dopo un inizio di campionato asfittico per quanto riguarda i punti conquistati e nonostante comunque i buoni segnali di gioco e atteggiamento mostrati dalla squadra nei primi 45′ minuti contro Livorno e Cremonese, è arrivato il momento di centrare la vittoria ” bisogna iniziare a fare punti, c’è poco da dire. Stiamo perdendo della gare che non meritavamo di perdere ma dobbiamo essere presenti e più lucidi. Di sicuro se non portiamo a casa i tre punti da 4 gare che abbiamo giocato qualcosa sicuramente non va. Ok essere in campo presenti e determinati, va bene quello che stiamo facendo, però dobbiamo iniziare a trovare la vittoria. Cosa manca? Credo la sqaudra abbia preso un atteggiamento positivo. Nessuno ci ha messo sotto, siamo concentrati e positivi e in campo diamo tutto. Ma in Serie B sono tutte gare che si giocano sul filo dell’equilibrio e se sbaglia o ti distrai anche un solo secondo la paghi subito”.

“Bisogna non mollare mai e restare attaccati al risultati fino alla fine. Ripeto questa è una sqaudra che ha dei valori, che si può salvare ma deve capire che si deve lottare fino all’ultimo e non commettere ingenuità . Serve essere più presenti in area di rigore, accompagnare l’azione e soprattutto concretizzare. Qualcosa bisogna fare, sia a livello tattico che caratteriale. Dobbiamo dare una risposta concreta sin da subito perché la realtà è che non abbiamo vinto una sola partita. Voglio che con il Perugia diamo tutti il meglio a cominciare da me a finire al magazziniere. Sappiamo che abbiamo la possibilità che con i 3 punti possiamo are nuovo slancio al nostro campionato.”

La bacchettata a Tutino a fine gara? “Posso forse aver sbagliato a dire quelle cose fuori dalla spogliatoio e averlo messo forse in cattiva luce e per questo me ne dispiace, perchè a lui l’ho detto appena finita la gara. Ma è anche vero che da Tutino voglio il massimo. Del minimo non mi accontento perché lui è un calciatore forte, ci può fare salire di livello. E’ voluto tornare, lo abbiamo accolto a braccia aperte ma deve iniziare a dare tutto”