Meteo Cosenza, ciclone verso la Grecia. Nuova discesa di aria fresca e maltempo alle porte

Mentre il ciclone Mediterraneo si dirige sulla parte meridionale della Grecia, in Calabria alta pressione in rinforzo e rialzo delle temperature. Ma durerà poco: domenica sera una nuova discesa aria fresca in arrivo dai Balcani riattiverà i venti di tramontana. Maltempo nella prossima settimana

.

COSENZA – I freschi e sostenuti venti orientali (con annesso importante calo termico), arrivati a seguito di un fronte freddo dal Nord Europa diretto sui Balcani, hanno imperversato per quasi tutta la settimana catapultandoci in un amen in pieno autunno. Martedì e mercoledì le temperature minime in pianura sono scese fino ai 14 gradi e addirittura sulle vette più alte dell’altopiano silano abbiamo avuto le prime gelate con temperature, anche se di poco, sotto lo zero. Un cambiamento davvero rilevante rispetto alle condizioni meteo da piena estate di una settimana fa. Ma vento e fresco a parte, il clima è rimasto asciutto e senza precipitazioni. Ora, l’attenzione è rivolta al ciclone mediterraneo formatosi tra l’Egeo e il basso Ionio. Il “medicane”, con venti superiori ai 140 Km/h ha preso vigore e dopo aver sfiorato Sicilia e Calabria, dove si sono verificate solo alcune mareggiate, sta per colpire il Peloponneso, l’isola s Creta e le coste Turche.

Tornando al tempo di casa nostra, alta pressione in deciso rinforzo sull’Europa centro/occidentale grazie all’anticiclone che ha riconquistato anche l’Italia. Sono arrivate anche masse di aria decisamente più calde e secche. Quindi aumento delle temperature, tornate nella media del periodo, e niente umidità . Il fine settimana dunque sarà all’insegna della stabilità con clima assolutamente gradevole. Poi, tra domenica e lunedì nuovo cambiamento per l’arrivo di correnti fresche da est che riattiveranno la ventilazione di grecale e andranno a precedere un peggioramento del tempo che si concretizzerà nei primi giorni di ottobre quando avremo maltempo, piogge e temporali a causa di un vortice ciclonico che dopo essersi formato tra la Corsica e la Liguria si dirigerà verso sud.