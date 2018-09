Il presidente Guarascio ai tifosi “non molliamo e difendiamo la B con le unghie e con i denti”

Il numero uno di Via degli Stadi analizza il momento della squadra non certo positivo dal punto dei vista dei risultati ma invita tutti i tifosi a non scoraggiarsi e lottare insieme giĂ dalla gara contro il Perugia “il campionato è appena iniziato e non bisogna farsi prendere dallo scoramento. Sono certo che la squadra si farĂ valere giĂ da domenica contro il Perugia”

COSENZA – Non è certo l’avvio di campionato che immaginavano i tifosi del Cosenza. Caso Verona a parte, le 4 gare disputare dai rossoblu hanno portato in cascina solo due punticini e la consapevolezza che con una serie B a 19 squadre ci sarĂ da lottare alla morte per mantenere la categoria riconquistata dopo 15 anni. Per i rossoblu, regalati al terzultimo posto in classifica, mai vittoriosi e con solo due reti all’attivo, la necessitĂ dunque di invertire subito la marcia a cominciare dal prossimo impegno casalingo di domenica contro il Perugia. Se lo augurano i sostenitori del Cosenza ne è convito invece il presidente Eugenio Guarascio che non nasconde l’inizio difficile della sua sqaudra ma invita tutti a sostenere la squadra senza farsi prendere da sconforto e scoramento.

Questo il suo messaggio ai tifosi “Carissimi tifosi, vorrei rivolgermi a voi perchĂ© voi siete la forza vera del Cosenza. Non abbiamo iniziato bene il campionato di serie B così atteso dopo tanti anni. Due punti in quattro partite giocate ma c’è una squadra viva, che lotta, che compete. Dobbiamo stare tutti uniti in questo momento e il vostro apporto è fondamentale. Il campionato è lungo, è appena iniziato e non bisogna farsi prendere da scoramento o altro: il traguardo raggiunto con tanta fatica dobbiamo difenderlo con le unghie e con i denti e sono certo che la squadra si farĂ valere a partire dalla gara di domenica contro il Perugia. Il mio non è il solito appello a voi ma un momento di condivisione vera parlando un linguaggio di veritĂ e di unitĂ . La B è un patrimonio di tutti ma soprattutto vostro che ci sostenete con tanta passione, dentro e fuori casa. Domenica al Marulla i ragazzi hanno bisogno davvero del vostro calore. Forza lupi sempre”.

Eugenio Guarascio