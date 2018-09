Mister Braglia non molla e bacchetta Tutino “ha giocato da presuntuoso”

Per il tecnico del Cosenza la strada è quella mostrata nella prima mezzora quando la gara l’ha fatta e anche bene il Cosenza attaccando alto, pressando e creando gioco ” la strada da percorrere è stare alti e pressare, come visto nel primo tempo”

.

CREMONA – Nonostante la sconfitta è un Braglia comunque positivo e propositivo quello che si presenta in sala stampa ad analizzare la sconfitta del Cosenza nonostante un’ottimo primo tempo nel quale si è pagato la solita distrazione “Abbiamo fatto la prima mezzora perfetta. La squadra aveva l’atteggiamento giusto. Per la prima volta quest’tanno fuori casa siamo andati a prenderli alti.Abbiamo fatto noi la gara, abbiamo sbagliato un gol e ci può stare, poi commesso un’ingenuitĂ che invece non ci deve essere perchĂ© appena abbiamo sbagliato abbiamo beccato il goal. Nel secondo tempo abbiamo cercato di reagire subito ma forse proprio nel nostro momento migliore abbiamo commesso un’altra ingenuitĂ e abbiamo pagato perchĂ©Â contro le grandi squadre se sbagli paghi. Di sicuro il gol subito ci ha dato una mazzata, ma dobbiamo fare di piĂą la davanti. La strada da percorrere è stare alti e pressare, come visto nel primo tempo. La squadra ha fatto la partita che doveva fare, come atteggiamento mi è piaciuta. Ho fatto giocare 5 ragazzi che finora non avevano mai avuto spazio, le risposte mi sono sembrate positive. Ora dobbiamo recuperare le forze e finalmente cercare di vincer con la giusta cattiveria, conosci del fatto che questa squadra non ha demeritato“.

Poi la stoccata al suo calciatore “La Cremonese è forte e ha giocatori forti che si sacrificano tutti. Noi invece abbiamo avuto un atteggiamento sbagliato sopratutto da parte di un calciatore che è Tutino, che è stato da da presuntuoso. Nel calcio, a questi livelli, non ci deve stare anzi non deve proprio esistere. Io lo reputo intollerabile ed è qualcosa che non mi va giĂą. Devo dire che il Cosenza non ha giocato per come avrebbe potuto e dovuto fare, anche se l’atteggiamento è stato quello corretto, meno che Tutino. Ci siamo trovati in seri B perchĂ© siamo stati umili e abbiamo avuto rabbia, quella che dobbiamo ritrovare al piĂą preso perchĂ©Â dobbiamo ancora dimostrate tutto“.