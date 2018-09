Cremonese, due tiri due goal e il Cosenza perde ancora. Ora la classifica preoccupa

Nonostante un ottima prima frazione i rossoblu  al primo tiro  vanno sotto per la rete siglata da Mogos alla mezzora. Maniero si divora il pareggio a fine primo tempo. Poi, in apertura di ripresa, Paulihno raddoppia di testa e taglia le gambe alla rimonta di un Cosenza generoso ma poco incisivo



.

CREMONA – Un risultato sicuramente bugiardo quello maturato allo Stadio Zini, che premia oltre i propri meriti una Cremonese cinica¬†che ha comunque dimostrato, ancora una volta, come in Serie B siano spesso gli episodi e l’esperienza a determinare l’esito di una gara. E il Cosenza ancora una volta lo ha provato sulla propria pelle buttando alle ortiche un match giocato assolutamente alla pari. Come ad Ascoli, Cittadella e domenica contro il Livorno anche stasera, nonostante il miglior primo tempo della stagione e il grande sacrificio, i rossoblu tornano a casa con le pive nel sacco beccando goal al primo tiro in porta subito (gran¬†sventola di Mogos dalla distanza alla mezzora) intorno alla mezzora. Nel finale di primo tempo Maniero si divora il vantaggio sparando in curva un facile tap-in mentre in apertura di ripresa secondo tiro della Cremonese e seconda rete subita dal Cosenza. Questa volta √® Paulinho, tornato a giocare dopo 8 mesi di assenza, a insaccare di testa un cross dalla destra di Emmers. Inutile l’assedio finale dei rossoblu che nonostante avervi provato fino al 93′ trovano un muro nella difesa della Cremonese che ringrazia a porta a casa. Per i rossoblu regalati al terzultimo posto in classifica, mai vittoriosi e con il peggior attacco della serie B, la necessit√† di invertire subito la marcia a cominciare dal prossimo match contro il Perugia.

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† CREMONESE¬† ¬† ¬† –¬† ¬† ¬†¬†COSENZA¬† ¬†2–0¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Marcatori: 29′ Mogos, 54′ Paulinho

E’ un bel Cosenza, ma il¬† goal lo trova Mogos. E Maniero si divora il pareggio!¬†

Primi 25 minuti di gara in cui si vede davvero ottimo Cosenza. I rossoblu, ben messi in campo, giocano a viso aperto mantenendo il baricentro alto e con le linee corte che non offrono spazi ai grigiorossi che vengono immediatamente aggrediti quando recuperano la sfera. Ma fatta eccezione per una conclusione sbilenca di Maniero attorno poco dopo il 10′ minuto, di vere e proprio occasioni non se ne vedono. Poi, quasi come un lampo,¬†al 29′ arriva il vantaggio della Cremonese con un gran goal del difensore rumeno Mogos che palla al piede, dalla linea di centrocampo, arriva fino al limite dell’area inutilmente contrastato da Garritano e con un destro fortissimo e preciso fa secco Cerofolini. La reazione dei rossoblu c’√® ed √® immediata, prima con un destro di Garritano da dentro l’area che finisce alto di poco, ma sopratutto al minuto 40′ con Maniero che si divora il pareggio sparando nel settore occupato dai tifosi del Cosenza, un tap-in semplice semplice dopo che Radunovic aveva respinto una conclusione di Garritano dal limite.

Palunho raddoppia in apertura e blinda il match

La ripresa si apre con l’ingresso in campo di Corsi al posto di Bearzotti e con Cosenza costretto necessariamente rischiare ancora di pi√Ļ per provare a rimettere in carreggiata una gara che lo vede immeritatamente sotto. Ma il goal lo trova nuovamente la Cremonese che riesce a capitalizzare al massimo tutto ci√≤ che crea.¬†Secondo tiro nello specchio della porta e raddoppio firmato da¬†Paulinho che corregge in rete di testa un cross dalla destra di Emmers e festeggia il ritorno in campo dopo 8 mesi di assenza.¬†Braglia mette in campo centimetri e fisico con Tutino che prende il posto di Verna.¬†Maniero chiede il rigore per un presunto tocco di mani in area, mentre¬†il colpo di testa di Dermaku su cross di Corsi √® troppo debole per creare problemi a¬†Radunovic. Al 74′ l’esterno destro al volo del capitano meriterebbe miglior fortuna. I minuti passano ma nonostante lo sforzo profuso, i rossoblu non riescono a sfondare trovando un muro nella difesa dei grigiorossi che forti del doppio vantaggio, non rischiano pi√Ļ nulla portando a casa partita e 3 punti.¬†

——————————————————————————————————————————–

US CREMONESE¬†1903 (4-3-3):¬†Radunovic, Mogos, Terranova, Kresic, Migliore (27′ Renzetti), Emmers (63′ Arini), Greco, Croce, Carretta (85′ Strefezza), Paulinho, Castrovilli

Panchina: Ravaglia, Volpe, Claiton, Arini, Brighenti, Marconi, Castagnetti, Perrulli, Strefezza, Del Fabro, Renzetti, Boultam

Allenatore: Andrea Mandorlini

COSENZA CALCIO (3-5-2): Cerofolini, Capela, Dermaku, Tiritiello, Bearzotti (52′ Corsi), Verna (59′ Tutino), Bruccini, Garritano, D‚ÄôOrazio, Mungo, Maniero (77′ Perez)

Panchina: Saracco, Corsi, Idda, Palmiero, Perez, Di Piazza, Baclet, Varone, Legittimo, Tutino, Pascali, Bae

Allenatore: Piero Braglia

Arbitro: Signor Luca Massimi di Termoli

Assistenti: Signor Niccolò Pagliardini di Arezzo e signor Giuseppe Macaddino di Pesaro

Quarto uomo: Signor Davide Ghersini di Genova

Angoli: 2-2

Ammoniti: Renzetti (CR), 

Espulsi: 

Recupero:¬†1′ pt – 3′ st

Note:¬†Pomeriggio abbastanza fresco e ventilato a Cremona con temperatura sui 18 gradi. Terreno dello Zini in buone condizioni. Presenti poco pi√Ļ di 5.500 spettatori con un centinaio di tifosi del Cosenza sistemati nel settore di curva.