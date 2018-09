Biglietti Cosenza-Verona: ecco come avere il rimborso, un buono sconto o un nuovo tagliando

Chi si trova ancora in possesso del tagliando e non abbia assistito al match contro il Livorno, potrĂ chiedere un biglietto per Cosenza-Perugia del 30 settembre. In alternativa ricevere un buono sconto del valore del tagliando e maggiorato del 30%, da spendere presso lo Store o chiedere il rimborso del valore del tagliando

.

COSENZA – La SocietĂ Cosenza Calcio informa che, i possessori dei tagliandi validi per la gara Cosenza–Verona, acquistati esclusivamente presso lo Store o i botteghini dello Stadio ‘San Vito – Gigi Marulla ‘e non utilizzati per la gara Cosenza – Livorno, potranno, dalle ore 16:00 di oggi 26 settembre 2018 ed entro e non oltre il giorno 2 ottobre 2018, recandosi presso lo Store e presentando il tagliando originale, ottenere un tagliando valido per l’ingresso allo stadio in occasione della gara Cosenza – Perugia del 30 settembre 2018 alle ore 15:00, o in alternativa ricevere un buono sconto del valore del tagliando, maggiorato del 30%, da spendere presso lo Store, o chiedere il rimborso del valore del tagliando, al netto dei diritti di prevendita e commissioni.

Si specifica che una singola persona, munita di delega firmata dall’intestatario e copia del documento di identitĂ dell’intestatario stesso, potrĂ presentare un massimo di 4 tagliandi. Per i tagliandi acquistati presso i punti vendita esterni, sarĂ possibile ottenere il rimborso presentandoli presso il punto vendita che li ha emessi, anche in questo caso saranno rimborsati al netto dei diritti di prevendita e commissioni. Per i tagliandi acquistati tramite procedura online sul sito vivaticket.com gli acquirenti riceveranno, all’indirizzo indicato in fase d’acquisto, una mail contenente le modalitĂ specifiche per il rimborso.