Rende avanti tutta. I biancorossi passano anche a Monopoli e restano in vetta

Un goal di Rossini al 56′ regala ai biancorossi il terzo successo consecutivo in campionato. Dopo un primo tempo di sofferenza, nella ripresa il Rende si trasforma e passa con un preciso piattone dell’attaccante. Traversa per Donnarumma e Franco

.

MONOPOLI (BA) – Tre su tre. Continua la corsa del Rende che espugna il “Veneziani” di Monopoli grazie alla terza rete in campionato di Rossini e resta in vetta alla classifica di Serie C, seppur in condominio con il Trapani. Un match dai due volti quello dei biancorossi che soffrono per quasi tutto il primo tempo le azioni arrembanti dei padroni di casa che sfiorano la rete con una traversa di Donnarumma su calcio piazzato e un diagonale di Berardi sventato da un grande intervento di Savelloni. Ma nel secondo tempo in campo c’è un Rende decisamente più propositivo, che dopo aver rischiato di subire goal con Magni, inizia manovrare con maggiore efficacia e a rendersi più pericoloso. Al 56′ i biancorossi trovano la rete che decide il match con Rossini, che su assist di Gigliotti, fa secco Pissardo con un preciso piattone che va a morire nell’angolo basso. Il Monopoli accusa il colpo e si scioglie come neve al sole diventando arruffone e disordinato. Fatta eccezione per una conclusione velenosa di Mavretic dalla distanza, è il Rende a sfiorare il raddoppio con un destro al volo di Franco che si stampa sulla traversa.Â

Monopoli arrembante e legno di Donnarumma, ma il Rende tiene

L’avvio di match è tutto di marca biancoverde. Nonostante il fastidioso vento di tramontana a disturbare la manovra di gioco, i padroni di casa partono a mille, pressando su tutti i palloni e costringendo i biancorossi nella propria metà campo. Dopo un paio di pericolose incursioni di Doudu Magni, De Angelis, Berardi e una conclusione alle stelle di Paolucci, la prima vera palla goal capita al 20′ sul sinistro di Donnarumma. Punizione pennella che supera la barriera e si stampa sulla traversa. Passano due minuti e il Monopoli crea una nuova occasione con Berardi che dalla sinistra entra in area e calcia in diagonale trovando la grande risposa di Savelloni. Goretta mette male il piede in un contrasto ed è costretto a lasciare il campo a Vivacqua. Il Rende crea la sua prima occasioni al 37′ con un’incursione di Gigliotti e la successiva conclusione di Vivacqua murata quasi sulla linea da Bei. In campo è lotta vera e il signor Feliciani di Teramo ha il suo bel da fare per tenere in pugno la gara. Al minuto 43′ occasionissima per il Rende vicino al vantaggio con Rossini. L’attaccante non riesce a correggere in rete da due passi un cross dalla destra di Franco e il pallone si perde sul fondo. I biancorossi chiudono in attacco la prima frazione e vanno ancora al tiro con un destro di Vivacqua dal limite deviato in angolo da Pissardo.Â

Magni sbaglia, Rossini no. E Franco colpisce la traversa

La ripresa si apre con l’ingresso in campo di Viteritti al posto di Godano per un Rende che prova ad alzare il baricentro per evitare la pressione del Monopoli che si divora il vantaggio con Magni. L’attaccante pugliese, sul lancio di Rota, brucia in velocità Sabato si presenta davanti a Savelloni, ma al momento di calciare cicca il pallone che finisce docile docile nelle mani del portiere. Ma il Rende è decisamente più propositivo e determinato, che al 56′ trova il goal del vantaggio. Fa tutto Vivacqua che palla al piede percorre 50 metri a tutta velocità e serve Gigliotti. Controllo in area e appoggio per l’accorrente Rossini che con un preciso piattone infila il pallone nell’angolo basso alla destra di Pissardo. Scienza ne cambia quattro buttando nella mischia anche l’ex rossoblu Mendicino, ma a sfiorare il pari è un destro al volo di Mavretic al 73′ che spinto dal vento per poco non beffa Savelloni. I padroni di casa provano il tutto per tutto ma c’è poca lucidità . Quella che invece non manca a Franco che al minuto 81′ va vicinissimo al raddoppio con una bellissima conclusione al volo (dopo un controllo volante in area) che Pissardo tocca quel tanto che basta per mandare il pallone a colpire la traversa. Nei 4′ di recupero i biancorossi non soffrono più e portano a casa un successo prezioso.

Marcatori: 56′ Rossini

SS MONOPOLI 1966 (3-4-3): Pissardo, Zampa, De Angelis (59′ Gerardi), Bei (59′ Mercadante), Donnarumma, Berardi (59′ Mavretic), Magni (67′ Mendicino), Rota, Paolucci (73′ Mavretic), Fabris, De Franco

Panchina:Â Saloni, Mercadante, Gatti, Scoppa, Pierfederici, Mavretic, Sounas, Mendicino, Gerardi, Maimone, Montinaro, Ferrara

Allenatore: Giuseppe Scienza

RENDE CALCIO 1968 (3-5-2): Savelloni, Minelli, Gigliotti (71′ Gigliotti), Godano (45′ Viteritti), Actis Goretta (33′ Vivacqua), Rossini, Germinio, Franco (90′ Cipolla), Blaze, Awua, Sabato

Panchina:Â Palermo, Borsellini, Viteritti, Maddaloni, Cipolla, Sanzone, Vivacqua, Di Giorno, Giannotti, Achik, Laaribi, Calvanese

Allenatore: Francesco Modesto

Arbitro:Â Signor Ermanno Feliciani di Teramo

Assistenti:Â Signori Vitale e Ricciadi e Ancona

Ammoniti: Franco (R), Minelli (R), Rota (M), Germinio (R)

Angoli: 4-4

Recupero: 4′ pt – 4′ st

Note: Serata fresca e molto ventosa a Monopoli con temperatura sui 19 gradi. Terreno del “Vito Simone Veneziani” in discrete condizioni. Presenti poco più di 2.000 spettatori con una decina di tifosi del Rende.

Foto Home Monopoli Calcio