Braglia spinge il Cosenza “a Cremona senza paura per fare risultato”

Così il tecnico rossoblu alla viglia del match contro i grigiorossi in programma domani pomeriggio allo stadio Zini “La Cremonese è una delle squadre più forti della serie B, noi faremo di tutto per portare a casa il risultato”

.

COSENZA – Il pareggio di sabato contro il Livorno ha lasciato un pizzico di amaro in bocca ai quasi 15.000 tifosi presenti al Marulla tornato ad ospitare una partita di serie B dopo 15 anni. I rossoblu sono usciti comunque tra gli applausi della sua gente che ha apprezzato, sopratutto nel primo tempo, le giocate di un Cosenza propositivo e aggressivo, proprio come aveva chiesta il suo tecnico alla vigilia. Mungo e compagni hanno lottato, creato occasioni, sono passati in vantaggio con la prima rete in campionato di Tutino e sfiorato il raddoppio con Garritano al termine di una bellissima azione manovrata. Poi nel secondo tempo il calo fisico che ha permesso ad un Livorno decisamente più propositivo con gli ingressi di Diamanti e sopratutto di Giannetti, autore della rete, di trovare il pareggio.

Ora per i rossoblu c’è alle porte una nuova sfida di campionato contro una squadra tutt’altro che semplice da affrontare. Il match di domani pomeriggio (ore 19:00) allo stadio Giovanni Zini, metterà il Cosenza di fronte alla Cremonese di Andrea Mandorlini, una delle migliori formazioni della seri cadetta. Una gara di quelle toste e importanti, dove servirà una grandissima prova per tornare a casa con un risultato positivo. Mister Braglia, che potrebbe cambiare qualcosina a centrocampo, è sicuro che per rilanciarsi in classifica servirebbe una vittoria, magari già domani pomeriggio, Cremonese permettendo. Il tecnico toscano ha parlato del prossimo avversario proprio alla vigilia del match” la Cremonese è una delle squadre più forti della serie B, noi faremo di tutto per fare risultato. Ho visto le loro gare, terzini che salgono sempre, esterni che difendono, c’è la mentalità della grande squadra che non vuole mai prendere gol e quando attaccano lo fanno in tanti, una squadra pericolosa. I ragazzi si spera che abbiano recuperato, vedremo se ci sarà la necessità di cambiare qualcosa”. E sul calo fisico accusato nella parte finale della gara con il Livorno il tecnico offre una propria chiave di lettura”Molto probabilmente è successo perché noi abbiamo saltato una fase del campionato. Non giocando la partita con il Verona, siamo stati fermi venti giorni facendo solo amichevoli e qualcosa, di sicuro, abbiamo pagato”.

Cremonese-Cosenza sarà diretta dal signor Luca Massimi di Termoli, il direttore di gara che diresse la finale playoff di Pescara vinta dai rossoblu contro il Siena. Il fischietto di Termoli sarà assistito dal signor Niccolò Pagliardini di Arezzo e dal signor Giuseppe Macaddino di Pesaro. Il quarto uomo sarà Davide Ghersini di Genova.Â