Meteo Cosenza, pronti per l’ultimo weekend d’estate? Da martedì piomberemo in autunno

Fine settima ancora di stampo estivo con qualche residuo piovasco. Nella prossima settimana drastico cambio delle condizioni meteo con l’arrivo di correnti fredde da est che spazzeranno il caldo di queste ultime settimane

.

COSENZA – Domani saluteremo ufficialmente l’estate per un autunno che sembra avere tutta l’intenzione di mostrarsi da subito in perfetta forma. In effetti l’equinozio d’autunno sembra voler cancellare in un sol colpo quelle che sono state le ultime 4 settimane, dove il clima è stato praticamente da inizio estate. Il motivo? L’alta pressione dopo essersi ritirata, abbandonando il Mediterraneo, tenderà a spingersi verso il Regno Unito (alle prese in questi giorni con violente burrasche) e poi sulla la penisola scandinava richiamando “un nocciolo freddo” di origine artica che avrà come obiettivo l’est Europa e i Balcani. L’aria fresca raggiungerà anche l’Italia (in particolar modo i versanti orientali) con l’effetto immediato di un rapido e deciso caldo delle temperature nell’ordine di 7/8 gradi. Non mancheranno i rovesci e i temporali che si fanno via via più intensi alla fine della prossima settimana.

Questo fine settimana invece sarà ancora caldo e soleggiato. Da segnalare solo una residua variabilità a causa del vortice tirrenico che sta lentamente scivolando verso sud/est con qualche piovasco ancora possibile sulle zone interne. Temperature ancora elevate con punte di 28/30 gradi sulla fascia tirrenica.