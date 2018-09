Rende, stasera l’atteso derby contro il Catanzaro. Modesto “sarà una grande partita”

Le due squadre in campo nell’anticipo della 2′ giornata di campionato. Sfida aperta a qualsiasi pronostico per due squadre votate al bel gioco e pronte a dare spettacolo. Almeno 500 i tifosi giallorossi presenti al Lorenzon

RENDE – Primo derby stagionale per il Rende che dopo la sontuosa vittoria per 4 a 1 sul terreno della Paganese, ospiterà questa sera alle 20:30 al Marco Lorenzon una delle pretendenti al salto di categoria: il Catanzaro del‘ex capitano Pambianchi. Una gara che si annuncia scoppiettante, combattuta e che vedrà affrontarsi due squadre in salute, entrambe vittoriose all’esordio. Ma Rende-Catanzaro sarà anche l’inedita sfida tra i due tecnici Modesto e Auteri. Praticamente agli esordi tra i professionisti il primo, vecchio e navigato volpone il secondo. Di sicuro due allenatori a cui piace il bel gioco e lo spettacolo in campo. Quello che si vedrà sicuramente sulle gradinate del Lorezon dove i tifosi biancorossi sperano di ripetere contro le aquile l’en-plein dello scorso campionato (tre gare contro il Catanzaro 3 vittorie). Giallorossi che saranno supportati stasera da almeno 500 tifosi. A Tal proposito, per motivi di ordine pubblico sarà interdetto il traffico sulla Strada Statale 107 Silana- Crotonese nei pressi dello stadio con la chiusura delle uscite su Via Ciro Menotti e Via Giovanni XXIII. Per questo motivo chi si trova a transitare sulla statale dovrà uscire obbligatoriamente su Via Panagulis e via Modigliani.

Mister Modesto, che dovrebbe confermare in toto lo stesso undici visto in campo a Pagani, ha convocato 23 calciatori. Per il tecnico biancorosso “un derby importante e sarà una grande partita. Il Catanzaro è una sqaudra che punta a vincere il campionato, per questo dovremo affrontarli nel modo giusto. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita, ma spesso è meglio così: significa che lavoreremo per recuperare fisicamente e mentalmente. Non dobbiamo lasciare spazi ai loro avanti e dovremo essere bravi nel cercare di vincere i duelli 1 contro 1. Poi a fine gara tireremo le somme “