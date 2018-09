Arriva finalmente l’ok al manto erboso del Marulla. Via alla prevendita di Cosenza-Livorno

Dopo gli ultimi interventi di manutenzione e al termine dell’ennesima ispezione, nel pomeriggio l’agronomo della Lega Calcio Giovanni Castelli ha dato il via libera all’utilizzo del terreno di gioco del Marulla

.

COSENZA – Incassato il parere favorevole della Commissione di Vigilanza per i pubblici spettacoli, che ha dato il via libera all’utilizzo dello stadio “San Vito-Marulla” per tutta la stagione in corso, la società rossoblu attendeva con ansia ben altra autorizzazione, così da mettere definitivamente la paola fine ad una situazione che iniziava a diventare grottesca oltre che snervante. Nel pomeriggio di oggi, dopo l’ennesimo sopralluogo, l’agronomo della Lega Calcio Giovanni Castelli ha finalmente dato l’ok definitivo all’impiego del terreno di gioco del Marulla dopo gli ultimi interventi richiesti ed effettuare al manto erboso, a cominciare dalla sabbiatura per aumentare la capacità drenante evitando eventuali ristagni d’acqua, colmare dislivelli, buche o rialzi del tappeto verde e assicurare un manto erboso folto e resistente. In più è stata effettuata anche una concimazione a base di azoto per diminuire l’acidità del terreno, combattere funghi e insetti oltre e rendere l’erba più verde e sarà installato anche un telone protettivo in caso di pioggia per preservare al meglio il manto erboso. Castelli invierà  alla Lega tutta la documentazione nella giornata di domani e poi verrà ratificato il via libera alla società .

Il Cosenza Calcio potrà così aprire la prevendita per il prossimo incontro previsto sabato alle ore 18:00 contro il Livorno evitando il rischio di dover rimandare nuovamente il debutto casalingo dopo la giornata campale di sabato 1 settembre con annesse polemiche, accuse, rimpalli di responsabilità e non per ultima la sconfitta a tavolino per 3 a 0 decisa dal giudice sportivo subito appellata dai rossoblu.

Calendario per il ritiro abbonamenti:

Nella giornata di ieri la società ha annunciato che da oggi sarà possibile iniziare il ritiro presso lo Store delle tessere non ancora consegnati negli orari di apertura (dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00) secondo il seguente calendario:

Settori Curva Sud Bergamini e Curva Nord Catena: martedì 18 settembre

Settori Tribuna A, Tribuna B, Tribuna Rao: mercoledì 19 settembre;

Tribuna Rossa Sud Bruno, Tribuna Blu Centrale: giovedì 20 settembre.