COSENZA – A quasi 20 giorni di distanza dai noti fatti, arrivano finalmente importanti novità per tifosi rossoblu che si ritrovano in mano il biglietto della gara contro il Verona di sabato 1 settembre non disputata. La società rossoblu ha chiesto ed ottenuto dalla Lega Calcio la possibilità di poter utilizzare questo tagliando per assistere alla gara di sabato pomeriggio contro il Livorno (in programma alle ore 18:00), senza necessità di modifica o sostituzione. Basterà presentarsi con il tagliando in mano direttamente ai tornelli di ingressi dei vari settori dello stadio Marulla, per poter accedere tranquillamente all’interno dell’impianto. In alternativa, chiunque ne farà richiesta, potrà chiedere il rimborso integrale con le modalità che la società rossoblu comunicherà nei prossimi giorni. Ricordiamo che per Cosenza-Verona erano stati venduti in totale 8.431 i tagliandi.

Questo il comunicato ufficiale della societÃ

“La Società Cosenza Calcio informa che i tagliandi acquistati e non utilizzati per la gara Cosenza – Hellas Verona saranno validi per la gara Cosenza – Livorno, in programma sabato 22 settembre alle ore 18.00, senza necessità di modifiche o sostituzione. Per i possessori del tagliando non interessati o impossibilitati all’utilizzo è previsto il rimborso nelle modalità che saranno comunicate prossimamente. La Società Cosenza Calcio comunica che sono disponibili presso lo Store le tessere abbonamento non ancora consegnate. I sostenitori potranno ritirarle negli orari di apertura, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 secondo il seguente calendario: Settori Curva Sud Bergamini e Curva Nord Catena: martedì 18 settembre; Settori Tribuna A, Tribuna B, Tribuna Rao: mercoledì 19 settembre; Tribuna Rossa Sud Bruno, Tribuna Blu Centrale: giovedì 20 settembre“.

Prevendita Cosenza – Livorno attiva da questo pomeriggio

Ricevuta finalmente la comunicazione scritta da parte della Lega che ha autorizzato l’utilizzo del manto erboso del Marulla, dopo l’Ok dell’agronomo Castelli (ne abbiamo parlato qui due giorni fa) la società ha finalmente aperto la prevendita di Cosenza – Livorno alida per la quarta giornata del Campionato Serie BKT 2018/2019, che sarà attiva dalle ore 16:00 di oggi giovedì 20 settembre 2018 presso lo Store (giovedì 16:00/19:00, venerdì 10:00/13:00, 16:00/19:00 e sabato 10:00/13:00), presso i punti vendita autorizzati e ai botteghini sabato dalle 14:00 alle 18:45. La società ribadisce che l’acquisto del tagliando e l’ingresso allo Stadio sono consentiti esclusivamente previa esibizione di un documento di identità valido (non sono utili le patenti prive di indicazione della residenza). Di seguito gli orari d’apertura dello Store, gli indirizzi dei punti vendita esterni e il costo dei tagliandi per settore. Ricordiamo, inoltre, che i tagliandi possono essere acquistati anche tramite il circuito online www.vivaticket.it.