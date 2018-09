Mister Braglia “primo tempo discreto, male nella ripresa. Dobbiamo svegliarci”

Il tecnico del Cosenza amareggiato per una sconfitta che con un pizzico di attenzione in più si poteva assolutamente evitare “abbiamo fatto il primo tempo che mi aspettavo, il problema è stato il secondo. Abbiamo preso gol su un rigore da evitare che per me non c’era. Abbiamo comunque fatto fatica nelle ripartenze”

CITTADELLA (PD) – Come analizzare questa gara decisa alla fine da due episodi dopo un primo tempo giocato in modo ordinato e diligente dai suoi ragazzi, nel quale le due squadre si sono annullate e dove la migliore occasione è capitata proprio al Cosenza? Braglia visibilmente deluso si presenta ai microfoni dei giornalisti nel dopo gara “ho visto un primo tempo discreto della mia squadra, nella ripresa dopo l’occasione di Di Piazza per il pareggio ci siamo allungati troppo e abbiamo fatto male sopratutto nel finale. Abbiamo preso goal proprio mentre stavo per cambiare qualcosa tra l’altro su un rigore da evitare assolutamente e che per me non c’era. Ho rivisto le immagini e appena è stato toccato Branca si è lasciato andare”. In generale siamo una squadra molto ordinata che chiudiamo bene gli spazi ma quando ripartiamo sappiamo fare male ed essere pericolosi. Invece oggi, un pò per merito loro, un pò per demerito nostro non ci siamo riusciti perché non eravamo veloci nel far girare la palla. Rigori ed episodi a parte, dobbiamo darci una svegliata al più presto!“.