Il Cittadella vince di rigore e resta in testa: doppio Iori stende il Cosenza

Arriva la prima sconfitta sul campo in campionato per il Cosenza. I rossoblu cadono a Cittadella che dopo un primo tempo bloccato e senza emozioni, fa sua la gara nella ripresa grazie a due calci di rigore trasformati dallo specialista Iori



.

CITTADELLA (PD) – Il Cosenza torna con le pive nel sacco dalla lunga trasferta in veneto sconfitto 2 a 0 da un Cittadella tutt’altro che trascendentale, sopratutto nel primo tempo, ma bravo fare sua la gara nella ripresa concretizzando due calci di rigore (dubbio il primo per una spinta ingenua di Corsi su Branca, netto il secondo per un fallo di mano in area di Pascali) entrambi trasformati dallo specialista Iori che regala 3 punti alla sua squadra che si conferma in vetta alla classifica a punteggio pieno.¬†

Come gi√† accaduto ad Ascoli, in campo si √® visto un Cosenza timido che fa cose discrete nel primo tempo, per poi perdersi nella ripresa e nei momenti topici del macht. La¬†migliore occasione di una prima frazione bloccata e sonnacchiosa a causa anche del gran caldo, capita per√≤ ai rossoblu. A crearla Maniero che non riesce a correggere in rete un colpo di testa di Mungo permettendo al portiere Paleari di bloccare la sfera proprio sulla linea di porta. Nel secondo tempo la squadra di Venturato rischia su una doppia conclusione in area di Corsi¬† che 3′ minuti dopo mette una mano sulla spalla di Branca che cade in area. Per il signor Marini √® calcio di rigore che Iori trasforma con un destro angolato. Il Cosenza si divora il pareggio con Di Piazza, mentre dall’altra parte nuovo calcio di rigore per i veneti, dopo un netto mani in area di Pascali, chiude la contesa. Ancora Iori dal dischetto che spiazza Saracco e lancia in orbita il Cittadella mentre il Cosenza resta in fondo alla classifica con 1 punto.

……………………………… ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†CITTADELLA¬† ¬† ¬†–¬† ¬† ¬†COSENZA¬† 2–0¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Marcatori: 67′ Iori (rig.), 81′ Iori (rig.)

Primo tempo sonnacchioso: poche occasioni 

Primi 10 minuti giocati al piccolo trotto con leggera supremazia dei padroni di casa che creano la prima occasione al 7′ con Finotto. L’attaccante colpisce di testa un cross dalla sinistra di Iori con il pallone che si perde sul fondo. La replica del Cosenza arriva con un destro di Tutino che da posizione decentrata conclude tra le braccia di¬†Paleari. Ben pi√Ļ pericolosa l’occasione creata dai rossoblu intorno al 21′. Cross di Corsi dalla destra, colpo di testa di Mungo a schiacciare sul quale interviene Maniero che prova a correggere in rete ma riesce solo a sfiorare il pallone bloccato quasi sulla linea di porta dal portiere del Cittadella. Il gran caldo penalizza inevitabilmente la manovra delle due squadre e i ritmi in campo sono tutt’altro che trascendentali. Il Cittadella prova uno sterile forcing in chiusura di tempo, il Cosenza invece bada a difendersi con ordine e il primo tempo finisce tra uno sbadiglio e l’altro senza nessun acuto.¬†

Doppio rigore, doppia ingenuità. Il Cittadella si conferma capolista 

La ripresa si apre con gli stessi 22 della prima frazione. Minuto 47′: angolo di Benedetti dalla sinistra, sul primo palo il solito Finotto anticipa tutti e va a colpire di testa il pallone che termina alto non di molto. La squadra di Venturato staziona stabilmente nella met√† campo del Cosenza che se ne sta rintanato nella sua met√† campo chiudendo tutti gli spazi e provando a colpire in ripartenza. Tutino si becca l’ammonizzazione per simulazione in area mentre al 58′ Corsi per ben due volte si vede murata la sua conclusione in area da Adorni. Al 64′ l’episodio che cambia volto alla gara¬†contestato dal Cosenza. Corsi, ingenuo nell’occasione, mette un braccio sulla spalla del nuovo entrato Branca che sta correndo verso il fondo che crolla a terra. Per il signor Marini di Roma √® calcio di rigore per il Cittadella che¬†Iori trasforma mandando il pallone nell’angolino alla destra di Saracco che riesce solo a intuire. La rete galvanizza i veneti che al 69′ creano una nuova occasione con¬†Bendetti che di sinistro spara alto sulla traversa da ottima posizione. Braglia manda in campo Di Piazza che al 78′ si divora il goal del pareggio: verticalizzazione di Mungo per¬†l’attaccante di Partinico che in velocit√† salta Paleari in uscita ma al momento di calciare incespica sul pallone che finisce sull’esterno della rete. Goal sbagliato goal subito e il Cittadella all’81’ trova il raddoppio ancora su calcio di rigore. Questa volta nessun dubbio sul tocco di mani in area di Pascali. Sul dischetto ancora lo specialista Iori che questa volta cambia angolo e spiazza Saracco. Un minuto dopo rete del 2 a 1 annullata a Tutino per fuorigioco che in pratica spegne le speranze dei rossoblu che tornano a casa con la prima sconfitta (sul campo) della stagione.¬†

.

——————————————————————————————————————————–

AS CITTADELLA 1973 (4-3-1-2):¬†Paleari, Iori, Bendetti, Adorni, Settembrini, Siega, Drudi, Scappini (71′ Strizzolo), Proia (59′ Branca), Ghiringlelli, Finotto (84′ Panico)

Panchina: Maniero, Schenetti, Strizzolo, Malcore, Panico, Frare, Pasa, Branca, Maniero, Rizzo, Della Bernardina

Allenatore: Roberto Venturato

COSENZA CALCIO (3-5-2):¬†Saracco, Corsi, Dermaku (66′ Pascali), Capela, Palmiero (66 Bruccini), Mungo, D’Orazio, Legittimo (75′ Di Piazza), Maniero, Tutino, Verna

Panchina: Cerofolini, Idda, Perez, Di Piazza, Tiritiello, Varone, Baclet, Bruccini, Bearzotti, Anastasio, Pascali, Baez,

Allenatore: Piero Braglia

Arbitro: Signor Valerio Marini di Roma

Assistenti: Signor Marco Bresmes di Bergamo e signor Oreste Muto di Torre Annunziata

Quarto uomo: Signor  Nicola Donda di Cormons

Angoli: 6-0

Ammoniti: Verna (COS), Adorni(CIT), Tutino (COS), Palmiero (COS), Branca (CIT), Pascali (COS)

Espulsi: 

Recupero:¬†2′ – 4′

Note:¬†Pomeriggio estivo¬† e umido a Cittadella con temperatura vicino ai 30 gradi. Terreno del Tombolato in perfette condizioni. Presenti poco pi√Ļ di 3.700 spettatori, 300 dei quali tifosi del Cosenza sistemati nel settore ospiti di Curva Nord.