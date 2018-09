Meteo Cosenza, ultimi piovaschi nel weekend e poi ancora clima estivo per diversi giorni

Fine settimana con gli ultimi isolati rovesci nelle zone interne. Poi, torna a rafforzarsi l’anticiclone nord africano che continuerà a farci assaporare giornate da inizio estate, senza caldo eccessivo ma con un pò di umidità  Â

COSENZA – Ci avviciniamo a grandi passi verso l’arrivo dell’autunno che entrerà ufficialmente in scena domenica prossima. Ma di autunnale e fresco, nel clima vissuto nel mese di settembre e a guardare anche quello che ci aspetterà da lunedì, c’è veramente ben poco. Anzi, messo praticamente in soffitta il modesto guasto del tempo che tra giovedì e venerdì ha portato qualche temporale sulle zone tirreniche e alcuni deboli piovaschi nelle zone interne, ci apprestiamo a vivere un’altra settimana di bel tempo, con tanto sole e con temperature decisamente estive a causa della nuova espansione verso nord dell’anticiclone africano.

Il fine settimana sarà dunque all’insegna del bel tempo, fatta eccezionale per qualche residuo rovescio o acquazzone che nel pomeriggio di oggi e di domani potrà ancora verificarsi nelle zone interne a causa di modeste infiltrazioni di aria umida. Poi, come detto, da lunedì alta pressione in ulteriore rinforzo e tempo bello per diversi giorni della prossima settimana.