Rende, domenica alle 20:30 il match con la Paganese. Modesto “tanta voglia di fare bene”

I biancorossi esordiranno in campionato domenica sera in casa della Paganese. Una stagione che si preannuncia avvincente e difficile con un inizio tosto e complicato ma come dichiarato dal tecnico biancorosso Francesco Modesto “c’è tanta voglia di fare bene e di iniziare subito”

.

RENDE –  Dopo la bella stagione sotto la guida di Bruno Trocini conclusa con la disputa dei playoff promozione, i biancorossi sono chiamati a ripetersi in un campionato, quello della terza serie italia, che prende finalmente il via domenica prossima. Dopo attese, rinvii, ricorsi e prese di posizione parola finalmente al campo da gioco. Sarà un campionato difficile, nel quale il Rende è pronto a dire la sua. Francesco Modesto, all’esordio come allenatore in C, dopo un’ottima preseason nel quale ha lavorato tantissimo con i suoi ragazzi per imprimere quel modulo 3-4-3, marchio di fabbrica del tecnico crotonese, che ha portato anche la bella e prestigiosa vittoria contro il Crotone, non vede l’ora di partire e si concentra su quello che sarà il primo impegno ufficiale dalla stagione domenica sera contro la Paganese ma guarda anche alle prossime 3 gare in una settimana e un calendario difficile in avvio che vedrà i biancorossi incontrare nell’orine Catanzaro, Monopoli, Catania e Juve Stabia.

“Finalmente si inizia, questa prima di campionato la aspettavamo da tanto. Sarà una prima molto difficile, andremo a Pagani dove c’è un ambiente molto caldo con giovani molto interessanti e con calciatori che hanno tanta esperienza. Spero tanto i miei ragazzi mi dimostrino quello che fanno durante tutta la settimana. Ho preparato tutta la squadra per l’unico obiettivo che è quello di arrivare in ottime condizioni alla partita, i ragazzi sanno tutto. Sappiamo bene però come vanno le gare e ci sono momenti in cui soffri anche se hai in mano il pallino del gioco e li che dovremo essere bravi a gestire eventuali periodi di sofferenza. Sono ragazzi che mi hanno dato tantissime soddisfazioni fino ad oggi e credo che faranno un’ottima gara. Tre gare in una settimana? Sono partite molto importanti, ma pensiamo però prima alla Paganese. Di sicuro ci sarà più riposo per chi gioca e ci saranno meno allenamenti.”

Orari e gare della prima partita di campionato di Serie C stagione 2018/2019

Bisceglie-Vibonese –Â Domenica Ore 18.30

Casertana-Cavese –Â Domenica Ore 20.30

Catanzaro-Potenza –Â Domenica Ore 17.30

Matera-Rieti – Martedì Ore 20.30

Monopoli-Catania – Martedì Ore 20.30

Paganese – Rende – Domenica Ore 20.30 Arbitro Alessandro Chindemi (Fontemurato-Salama)Â

Siracusa-Juve Stabia –Â Domenica Ore 20.30

Trapani-Reggina – Martedì Ore 20.30

Viterbese-Sicula Leonzio – Martedì Ore 20.3

Riposa:Â Virtus Francavilla