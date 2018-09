Sorteggiati a Firenze i calendari di Serie C della stagione 2018-2019. Quattro le squadre calabresi al via e inserite nel Girone C. Prima giornata al via mercoledì 19 settembre. Biancorossi fuori casa a Pagani, poi derby contro il Catanzaro che esordirĂ in casa contro il neopromosso Potenza. La Reggina a Trapani, la Vibonese al Razza contro la Sicula Leonzio. Gravina: “chieste alla FIGC 7 promozioni in serie B”

.

FIRENZE –  Si è svolto questa mattina alle ore 11.30, negli uffici della Lega Pro a Firenze, il sorteggio dei calendari di Serie C stagione 2018/2019 dopo che ieri sera il Consiglio Direttivo aveva ufficializzato i 3 gironi secondo la suddivisione territoriale Ovest, Est e Centro-Sud. La Calabria si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione di Seire C con 4 squadre (Rende, Catanzaro, Vibonese e Reggina) tutte inserite nel girone C. Il Rende nella prima giornata esordirĂ fuori casa contro la Paganese poi nella seconda giornata subito derby al Lorenzon contro il Catanzaro.

La prima giornata si giocherà  mercoledì 19 settembre, con anticipi il martedì 18. Il Presidente Marcello Nicchi ha comunicato che in caso di esigenze e accordo tra le società ci sarà la possibilità di anticipare a domenica 16 o lunedì 17 settembre.Esordi casalinghi per Catanzaro e Vibonese rispettivamente contro Potenza e Sicula Leonzio. Per la Reggina trasferta a Trapani.

Girone C (Centro-Sud) 19 squadre

Bisceglie, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Matera, Monopoli, Paganese, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Siracusa, Trapani, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese Castrense

Le prime 5′Â giornate

1′ GIORNATA

Bisceglie-Vibonese

Casertana-Cavese

Catanzaro-Potenza

Matera-Rieti

Monopoli-Catania

Paganese-Rende

Siracusa-Juve Stabia

Trapani-Reggina

Viterbese-Sicula Leonzio

riposa: Virtus Francavilla

2’ GIORNATA

Catania- Siracusa

Cavese-V. Francavilla

Juve Stabia-Viterbese

Potenza-Monopoli

Reggina-Bisceglie

Rende-Catanzaro

Rieti-Casertana

Sicula Leonzio-Matera

Viterbese-Trapani

Riposa: Paganese

3’ GIORNATA

Bisceglie-Casertana

Catanzaro-Vibonese

Juve Stabia-Potenza

Matera-Catania

Monopoli-Rende

Siracusa-Paganese

Trapani-Sicula Leonzio

V. Francavilla-Rieti

Viterbese-Reggina

Riposa: Cavese

4’ GIORNATA

Casertana-Catanzaro

Paganese-Juve Stabia

Reggina-Monopoli

Rende-Catania

Rieti-Cavese

Sicula Leonzio-V. Francavilla

Trapani-Siracusa

Vibonese-Matera

Viterbese-Biseglie

Riposa: Potenza

5’ GIORNATA

Bisceglie-Matera

Catania-Viterbese

Catanzaro-Reggina

Cavese-Sicula Leonzio

Juve Stabia-Rende

Monopoli-Trapani

Potenza-Paganese

Siracusa-Viterbese

V. Francavilla-Casertana

Riposa: Rieti

——————————————————————————————————————————–

IL CALENDARIO COMPLETO DEL RENDE

1^ GIORNATA: Paganese-Rende

2^ GIORNATA: Rende-Catanzaro

3^ GIORNATA: Monopoli-Rende

4^ GIORNATA: Rende-Catania

5^ GIORNATA: Juve Stabia-Rende

6^ GIORNATA: Rende-Potenza

7^ GIORNATA: Siracusa-Rende

8^ GIORNATA: Rende-Bisceglie

9^ GIORNATA: V. Francavilla-Rende

10^ GIORNATA: Rende-Reggina

11^ GIORNATA: Sicula Leonzio-Rende

12^ GIORNATA: Rende-Vibonese

13^ GIORNATA: Cavese-Rende

14^ GIORNATA: Rende-Casertana

15^ GIORNATA: Matera-Rende

16^ GIORNATA: Rende-Rieti

17^ GIORNATA: Trapani-Rende

18^ GIORNATA: Catania-Cavese

19^ GIORNATA: Rende-Viterbese

20^ RIPOSO

Ieri pomeriggio la decisione del Collegio di Garanzia del Coni ha messo la parola fine sulla questione ripescaggi sentenziando l’inammissibilitĂ dei ricorsi delle 5 squadre di serie C (ne abbiamo parlato qui), anche se da quanto filtra potrebbe ancora non essere ancora finita la “guerra” sulla B a 22, 20 o 19 squadre. Possibile, infatti, una riammissione in extremis del Catania, l’unico club di fatto ad agire in maniera preventiva e presentare ricorso anche Tribunale Federale Nazionale che nella decisione di ieri del Coni (e anche in base a quanto dichiarato dal presidente Frattini) p stato indicato come l’unico organo di giustizia sportiva al quale presentare i ricorsi contro le delibere del Commissario Fabbricini.

Chieste alla FIGC 7 promozioni in serie B

Durante la cerimonia di presentazione il Presidente della Lega pro Gabriele Gravina ha annunciato di aver chiesto alla FIGC ben sette promozioni dalla C alla B nella stagione che sta per iniziare: “Abbiamo riscritto ieri sera al commissario federale per chiedere il ripristino della B a 22 come prevedono le norme. Abbiamo chiesto di ripristinare il format con una modalitĂ semplicissima: attraverso le sette promozioni. Se non succederĂ , sarĂ uno dei temi politici che il nuovo consiglio federale dovrĂ affrontare”.