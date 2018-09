Serie B e il possibile ritorno a 22 squadre, Guarascio “una pagina nera per il nostro calcio”

In attesa della decisione del Collegio di Garanzia del Coni che potrebbe riportare la serie B a 22 squadre, interviene il presidente del Cosenza Calcio “19 squadre all’unanimitĂ hanno preso una decisione. Operiamo contro i nostri interessi perchĂ© contrariamente a quello che viene detto diminuendo di tre unitĂ il numero di club, il rischio di retrocessione aumenta considerevolmente”

.

COSENZA – Tra questa stasera, massimo domani mattina, arriverĂ l’attesa sentenza del collegio di Garanzia del Coni che in via definitiva dovrĂ esprimersi sui ricorsi di sei club di C che ambiscono al ripescaggio contro il formato del campionato a 19 squadre imposto dalla Lega di B e dalla Figc che ha dato il via ad un vero e proprio scontro tra club, vertici della Lega e commissario della FIGC. Venerdì sera il presidente Frattini aveva annunciato lo slittamento della decisione motivando la necessitĂ con “una riflessione attenta sugli argomenti che tutte le parti hanno presentato in tre ore e mezza di discussione. Non sarebbe stato serio decidere in un’ora. Ognuno di noi è preso su punti e argomenti che erano davvero importanti“. Ma la sensazione, da quanto trapela, è che lo stesso Frattini sia orientato a spingere per un ripristino del format a 22 squadre che stravolgerebbe il campionato con la riformulazione dei calendari.

In attesa della sentenza arrivano le dichiarazioni del Presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio in merito alla questione legata proprio al format del campionato: “Credo sia arrivato il momento della responsabilitĂ piena e ognuno deve assumersi le proprie: noi presidenti lo stiamo facendo anche contro il nostro interesse. In veritĂ lo abbiamo fatto giĂ con 19 societĂ che all’unanimitĂ hanno preso una decisione, senza una sola voce contraria e di questo vorrei che ci si rendesse conto. Sulla nostra pelle stiamo sopportando una pagina nera per il nostro calcio. Noi presidenti investiamo soldi, risorse e tempo. Ripeto: stiamo operando contro i nostri interessi perchĂ© contrariamente a quello che viene detto (con la serie B a 19 squadre avremmo preso piĂą soldi) diminuendo di tre unitĂ il numero di club partecipanti, il rischio di retrocessione aumenta considerevolmente”.