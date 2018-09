Il Cosenza batte 2 a 0 anche il Francavilla. Doppietta di Perez che poi si fa espellere

Come ieri a Matera, i rossoblu battono 2 a 0 anche il Francavilla nella seconda amichevole disputata questo pomeriggio a Brindisi. Decisiva una doppietta nel primo tempo dell’attaccante rossoblu che poi nella ripresa si fa espellere dopo uno scontro con il difensore Sirri

.

BRINDISI – Dopo la buona prova di Matera di ieri (vittoria per 2 a 0 ne abbiamo parlato qui) i rossoblu si ripetono battendo 2 a 0 anche il Francavilla allo stadio “Fanuzzi” di Brindisi dove si è disputata la seconda amichevole dei rossoblu in questo weekend. Occasione per il tecnico Braglia per dare spazio a tutti i calciatori presenti in rosa, provare nuove soluzioni tattiche e tenere sotto controllo lo stato di salute dei suoi uomini in vista della ripresa del campionato che vedrĂ sabato prossimo il Cosenza affrontare il Cittadella. A decidere il match una doppietta nel primo tempo di Perez che nella ripresa finisce la sua gara al 58′ espulso insieme al difensore Sirri per reciproche scorrettezze.

Primo tempo giocato tutto sommato su ritmi decenti nonostante il caldo. La prima azione degna di nota dopo 8 minuti è dei padroni di casa che vanno alla conclusione con Partipilo. L’attaccante barese classe 94′, si libera di Schetino e prova il drop dalla distanza ma la sua conclusione si spegne alta. La replica del Cosenza è affidata all’uruguaiano Baez che riceve palla da Bearzotti e dalla destra calcia a incrociare ma senza inquadrare la porta. Al 18′ il Cosenza trova il vantaggio con Perez ma sulla rete sono evidenti le colpe del portiere Turrini. L’attaccante rossoblu controlla in area dopo un contrasto e prova un cross che si trasforma in una parabola velenosa che si insacca alle spalle del portiere pugliese. Al minuto 27′ lo stesso Perez trova il raddoppio correggendo in rete la respinta corta del portiere Turrin che si era opposto in tuffo ad un missile di Bearzotti dalla distanza. La Virtus Francavilla prova a mettere in difficoltĂ la retroguardia rossoblu sfruttando la velocitĂ dell’ex Reggina Sparacello e le incursioni del solito Partipilo, ma a parte due punizioni dal limite finite alte, Cerofolini rimane inoperoso.

Il secondo tempo si apre con un destro dal limite dell’area di Partipilo che Cerofolini disinnesca con una bella parata in tuffo. Dall’altra parte Baclet, subentrato a Baez, impegna su punizione dal limite Turrin in una parata a terra. Al 52′ Cosenza vicino al tris con Anastasio che colpisce la parte alta della traversa direttamente da calcio d’angolo. Al 58′ fallo di Sirri su Perez che accenna una reazione. Ne nasce un parapiglia con il direttore di gara che espelle sia il difensore del Francavilla e l’attaccante del Cosenza. I ritmi calano vistosamente con il Cosenza che va in goal con Baclet che però è in netta posizione di fuorigioco, mentre la Virtus ci prova con una punizione di Partipilo bloccata a terra da Ceroflini. A 10′ dal termine Legittimo, subentrato a inizio secondo tempo a Pascali, deve alzare bandiera bianca per un problema muscolare. L’ultimo acuto del match è una conclusione a giro di Anastasio all’85’ che esce di pochissimo alla destra di Turrin.

VIRTUS FRANCAVILLA (4-3-3):Â Turrin, Cason, Sarao (71′ Anastasi), Partipilo, Albertini, Marino, Caporale (66′ Pastore), Sparacello (63′ Mastropietro), Folorusho, Sirri, Vrdoliak (71′Â Monaco)

Panchina:Â De Luca, Monaco, Anastasi, Pino, Pastore, Mastropietro, Arafaoiu, Lugo, Petruccetti, Rizzo, SilicÂ

Allenatore: Nunzio Zavettieri

COSENZA CALCIO (3-5-2): Cerofolini, Idda, Perez, Tiritiello, Schetino (63′ Bruccini), Varone, Bearzotti, Anastasio, Pascali (45′ Legittimo 80′ D’Orazio), Verna, Baez (45′ Baclet)

Panchina:Â Saracco, D’Orazio, Legittimo, Bruccini, Baclet

Allenatore:Â Piero Braglia

Marcotori:Â 18′, 27′ Perez (C)

Ammoniti:

Espulsi: Perez (C), Sirri (F)

Angoli: 0-2

Note:Â Pomeriggio estivo a Brindisi con temperatura sui 29 gradi. Terreno dello stadio Fanuzzi in discete condizioni. Presenti poco piĂą di 500 spettatori