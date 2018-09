Serie B: Il Coni conferma il format a 19 squadre, nessun ripescaggio dalla serie C

Il Collegio di Garanzia del Coni si è pronunciato sui ricorsi delle 5 squadre di serie C che chiedevano il ripescaggio in Serie B iniziato con 19 squadre mettendo la parola fine su una vicenda che dura da mesi. La sentenza conferma l’attuale format con la serie cadetta a 19 club

.

ROMA – Dopo mesi di accuse e ricorsi in cui caos e incertezze hanno regnato sovrano, Il Collegio di Garanzia del Coni, convocato a sessioni unite e presieduta dal presidente Franco Frattini, dopo il rinvio della sentenza ha messo questo pomeriggio la parola fine alla querelle ripescaggi confermando l’attuale format della Serie B a 19. Il Collegio di Garanzia (una sorta di corte di cassazione sportiva) ha così deciso dunque di non stravolgere i campionati. In attesa della sentenza che sarà pubblicata a breve, è stato lo stesso Frattini, che aveva votato contro la maggioranza, ha comunicare l’esito. Il Collegio si è dichiarato “incompetente” a giudicare, invitando le squadre che avevano presentato ricorso, a rivolgersi al Tribunale Federale Nazionale, ovvero il primo grado della giustizia sportiva del calcio.Â

Una giornata intensissima che ha di fatto rischiato di far saltare il banco con ribaltamento di certezze, indiscrezioni, speranze e poche sentenze. Il Coni era chiamato a decidere sui reclami di 5 club di Serie C (Catania, Novara, Pro Vercelli, Siena, Ternana ed Entella) ciascuna con le proprie motivazioni, che pretendevano di essere integrate nell’organico della Serie cadetta ma sopratutto la modifica del campionato di serie B, portato a 19 squadre, chiedendo l’immediato ripristino a 22 o in alternativa a 24. Una modifica quella voluta dal presidente della Lega di B Balata e avallata dal commissario straordinario della FIGC Roberto Fabbricini, che aveva scatenato il putiferio portando tra l’altro anche al rinvio dei campionati di serie minore (Serie C e Serie D). Questa sera la sentenza che lascia tutto invariato. Plausibile che entro stasera, massima domani mattina, vengano subito stilati i calendari della Serie C.