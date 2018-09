Cosenza – Verona, depositato il ricorso dell’Hellas che chiede lo 0-3. Decisione entro martedì

Nella giornata di ieri gli scaligeri hanno provveduto a dare seguito al reclamo cautelativo di domenica depositando il ricorso. Il club veneto si appella all’articolo 17 e chiede lo 0-3 a tavolino. Il Cosenza, ricevuto l’atto, entro sabato dovrĂ produrre la memoria difensiva. Sentenza attesa non prima di martedì

.

COSENZA – Continua a tenere banco la questione legata alla mancata disputa del match tra Cosenza e Verona. Come previsto, il club veneto, avendo 72 ore di tempo dal preannunciato reclamo presentato domenica in via cautelativa, ieri pomeriggio ha provveduto a depositare il ricorso che dovrĂ essere analizzato dal giudice sportivo. Tale documentazione, con le motivazioni, possono essere visionate anche dal Cosenza che ha dato immediatamente mandato agli avvocati Eduardo Chiacchio ed Annalisa Rosetti di produrre la memoria difensiva da presentare entro sabato per un eventuale contestazione nel caso il giudice sportivo decretasse lo 0-3 a tavolino richiesto dal Verona. Da quanto trapela il Verona sarebbe appellato all’articolo 17 del codice di giustizia sportiva dove viene evidenziato che l’organizzazione del match spetta alla societĂ ospitante. SocietĂ che viene ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione. Tutto ciò che c’è alle spalle e di come si arrivi alla gara riguarda esclusivamente il Cosenza Calcio. In parole povere nonostante come piĂą volte rimarcato dal club rossoblu, siano arrivate le rassicurazione della Lega sui lavori al manto erboso, l’OK dell’agronomo e così via… sono questioni che non interessano al giudice sportivo.

La sentenza non arriverà prima di martedì. Naturalmente se dovesse essere favorevole al Verona, il Cosenza precederà ad immediato reclamo, mentre se il giudice si esprimerà per far rigiocare la partita e dare ragione ai rossoblu, sarebbero i veneti ad ingaggiare la battaglia legale.