Cosenza, sabato amichevole a Matera. Il giorno dopo con il Francavilla

I rossoblu torneranno ad allenarsi domani pomeriggio. In vista della sosta programmate due amichevoli nel prossimo fine settimana. Sabato 8 contro il Matera allo stadio “Franco Salerno”, domenica sfida al Francavilla

.

COSENZA – I rossoblu provano a tornare alla normalitĂ , mettendo da parte quanto successo sabato scorso. Domani riprenderanno gli allenamenti. Agli ordini di mister Braglia, la prima sqaudra si ritroverĂ al “Sanvitino – Del Morgine” per la seduta pomeridiana prevista per le ore 17:00.

Nel frattempo, approfittando della sosta del campionato di Serie B, come riporta una nota della societĂ , il Cosenza ha programmato due amichevoli nel weekend dove affronterĂ altrettante squadre di serie C. La prima gara è prevista sabato 8 settembre in Basilicata con il Matera allo stadio ‘F.Salerno – XXI Settembre’ con fischio d’inizio fissato alle ore 17.00. Il giorno dopo, domenica 9 settembre, i rossoblu si sposteranno in Puglia dove affronteranno la Virtus Francavilla allo stadio ‘Fanuzzi’ di Brindisi alle ore 16:30.