Il Cosenza si affida a Chiacchio. Quel precedente che fa sperare i rossoblu

In attesa della decisione del giudice sportivo che analizzerà il referto del direttore di gara, il presidente Guarascio ieri ha contattato il noto giurista sportivo che ha parlato di un precedente che potrebbe far sperare i lupiÂ

COSENZA – Dal calcio “non” giocato di sabato pomeriggio a quello che da qui a breve potrebbe finire nelle aule di tribunale della giustizia sportiva. In attesa della decisione del giudice sportivo prevista per domani, che dovrà decidere cosa ne sarà della gara non disputata e quali sanzioni applicare sulla base del referto arbitrale, il Cosenza si è mosso in anticipo. Nella giornata di ieri il presidente Guarascio ha contattato l’avvocato Eduardo Chiacchio, noto giurista sportivo napoletano e tra i più esperti in materia di diritto sportivo nel nostro paese. La novità più rilevante, come riportato in un articolo di Franco Segreto sul Corriere dello Sport è di un precedente che potrebbe far sperare i rossoblu ed evitare la sconfitta per 3 a 0 a tavolino.

Chiacchio – scrive il Corriere dello Sport – ricorda che “nella gara Paganese-Latina del 2102, si aprì una grossa voragine al centro del terreno di gioco. La Corte di Appello deliberò dopo varie battaglie giuridiche la ripetizione della gara e non lo 0-3 a tavolino in favore del Latina. Sentenza poi confermata dal Collegio di Garanzia del Coni. Altro non posso aggiungere…..”