Il presidente del Verona “questa è la sconfitta di un calcio approssimativo”

Arrivano le dichiarazioni del presidente del Verona Maurizio Setti e non sono per nulla tenere “avevamo chiesto più volte di rinviare la gara ed eravamo disponibili a qualsiasi soluzione. Ci hanno assicurato che il campo sarebbe stato perfetto ma così non era. Ora ci rifaremo in tutte le sedi”

.

VERONA – Arrivano le dichiarazioni ufficiali da parte del presidente del club scaligero Maurizio Setti rilasciate al sito ufficiale dell’Hellas Verona. “Ho parlato con il presidente del Cosenza e fino a questa mattina gli ho fatto presente che eravamo ancora disponibili al rinvio. Da una settimana ho fatto presente che eravamo favorevoli a cercare qualsiasi soluzione a 360°. Ho sempre avuto rassicurazioni anche da parte dell’agronomo della Lega Castelli e dalla Lega stessa che si poteva giocare a Cosenza che il campo è perfetto. Giovedì ho visto delle foto con il terreno ancora in costruzione ed ho avuto nuovamente rassicurazioni. La verità è che il campo era assolutamente impraticabile. Ora la decisione non spetta più a noi.Le partite siamo abituati a giocarcele, chiaramente ora faremo valere i nostri diritti in tutte le sedi competenti, anche in termini di risarcimento perché abbiamo subito dei danni che sarebbe stato semplice evitare. Il rischio di infortuni era altrettanto serio, la decisione presa mi sembra quella più giusta. Noi già in settimana abbiamo notificato agli enti preposti che non c’erano le condizioni per giocare”

GUARDA L’INTERVISTA