Cosenza-Verona, al via la prevendita per la gara di sabato pomeriggio

Mentre si lavora al completamento del manto erboso, la società rossoblu comunica che dalle 16:00 di oggi è attiva la prevendita dei biglietti per il match in programma sabato pomeriggio allo stadio Marulla

.

COSENZA – Con la rassicurazione di istituzioni e maestranze che la gara tra Cosenza e Verona in programma sabato pomeriggio allo stadio Marulla e valevole come 2′ giornata del campionato di Sierie B, si disputerĂ regolarmente nell’impianto di Via Degli Stadi, la societĂ rossoblu ha aperto al pubblica la vendita dei biglietti che riguarda tutti i settori ad eccezione della Curva Nord dove vi sono ancora dei lavori da completare e nella quale saranno sistemati i tifosi scaligeri, oltre ad una parte della Tribuna Rossa.

Questo il comunicato della societĂ rossoblu “La SocietĂ Cosenza Calcio comunica che sarĂ attiva dalle ore 16:00 di oggi, mercoledì 29 agosto 2018, la prevendita per la gara Cosenza – Hellas Verona valida per la seconda giornata del Campionato Serie BKT 2018/2019, in programma allo Stadio San Vito – “Gigi Marulla” alle ore 18:00 di sabato 1 settembre 2018. Si informa che al momento sono disponibili i tagliandi dei soli settori indicati nel presente comunicato. Come preannunciato nelle precedente comunicazioni, il settore Curva Nord “Catena”, a causa dei lavori in corso, non è al momento disponibile. Si ribadisce che l’acquisto del tagliando e l’ingresso allo Stadio sono consentiti esclusivamente previa esibizione di un documento di identitĂ valido (non sono utili le patenti prive di indicazione della residenza). Di seguito gli orari d’apertura dello Store, gli indirizzi dei punti vendita esterni e il costo dei tagliandi per settore. Ricordiamo, inoltre, che i tagliandi possono essere acquistati anche tramite il circuito online www.vivaticket.it.”

PREZZI BIGLIETTI:

CURVA SUD “BERGAMINI”: EURO 13,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA A:Â EURO 20,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA B:Â EURO 16,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA “RAO”: EURO 24,00 RIDOTTO EURO 18,00

TRIBUNA ROSSA SUD “BRUNO”: EURO 30,00 RIDOTTO 24,00

TRIBUNA BLU CENTRALE:Â EURO 40,00 RIDOTTO 32,00

BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14 (TUTTI I SETTORI): EURO 1,00

Anticipi e posticipi dalla quarta all’ottava giornata di Serie BKT

4′ GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 21 settembre 2018 ore 21.00 BENEVENTO – SALERNITANA

Sabato 22 settembre 2018 ore 18.00 COSENZA – LIVORNO

Domenica 23 settembre 2018 ore 21.00 PADOVA – CREMONESE

5′ GIORNATA DI ANDATA

Mercoledì 26 settembre 2018 ore 19.00 CREMONESE – COSENZA

Mercoledì 26 settembre 2018 ore 21.00 FOGGIA – PADOVA

6′ GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 28 settembre 2018 ore 21.00 CROTONE – BRESCIA

Sabato 29 settembre 2018 ore 18.00 VENEZIA – LIVORNO

Domenica 30 settembre 2018 ore 15.00 COSENZA – PERUGIA

ASCOLI – CREMONESE

Domenica 30 settembre 2018 ore 21.00 BENEVENTO – FOGGIA

Lunedì 1 ottobre 2018 ore 21.00 PADOVA – PESCARA

7′ GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 5 ottobre 2018 ore 21.00 H. VERONA – LECCE

Sabato 6 ottobre 2018 ore 18.00 PERUGIA – VENEZIA

Domenica 7 ottobre 2018 ore 21.00 PALERMO – CROTONE

8′Â GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 19 ottobre 2018 ore 21.00 SPEZIA – PESCARA

Sabato 20 ottobre 2018 ore 18.00 CROTONE – PADOVA

Domenica 21 ottobre 2018 ore 15.00 VENEZIA – H. VERONA

SALERNITANA – PERUGIA

Domenica 21 ottobre 2018 ore 21.00 LECCE – PALERMO

Lunedì 22 ottobre 2018 ore 21.00 BENEVENTO – LIVORNO

Dove non appositamente indicato il Cosenza giocherĂ di sabato alle ore 15:00