Mister Braglia “peccato di inesperienza” Mungo “pari giusto ma quel goal al 95’…”

Il tecnico rossoblu a fine gara “ci siamo fatti raggiungere anche per la nostra inesperienza ma questa è la serie B e so bene come funziona. alla fine il risultato è comunque giusto Dobbiamo tornare ad essere cattivi e chiudere le gare”

.

COSENZA – E’ un Braglia comunque soddisfatto quello che si presenta in sala stampa al termine della gara pareggiata ad Ascoli, anche se quel goal arrivato proprio all’ultimo respiro si poteva evitare con un pizzico di furbizia in più “dopo un primo tempo nel quale abbiamo sbloccato la gara quando forse non lo meritavamo, nella ripresa abbiamo sofferto e lottato ma abbiamo preso un goal che dimostra anche la nostra inesperienza. Tutti volevano tirare ma bisogna usare il cervello. La potevamo chiudere ma anche loro hanno avuto occasioni importanti. Questa è la serie B e so bene come funziona. Certo fa male prendere gol così che potevamo evitare: nel complesso, credo sia un risultato giusto. Nel precampionato abbiamo fatto tre partite, una col Torino abbastanza complessa, per cui abbiamo ancora tanto da fare. L’anno scorso eravamo molto bravi a ribaltare l’azione, ma il ritmo era quello che era ed il campo non dei migliori, a noi l’hanno fatto rifare da zero Dobbiamo tornare ad essere cattivi come lo scorso anno quando chiudevamo le partite, invece abbiamo lasciato la gara in bilico e li sul finale bisognava perdere tempo ed andare verso la bandierina d’angolo ma nessuno lo ha fatto. Sono comunque soddisfatto anche della gara anche dei nuovi arrivati. Abbiamo un centrocampo forte ma dobbiamo crescere di qualità . Maniero? Ha fatto una grande partita sono contento perché ha lottato finché gli sono rimaste le forze”

Mungo “pari giusto ma quel goal al 95’…”

Commenta con un pizzico di rammarico il pareggio arrivato in pieno recupero Domenico Mungo, schierato da mister Braglia playmaker basso “ho sempre fatto la mezzala ma il mister mi ha chiesto di fare il mediano davanti la difesa, cosa che aveva già fatto in passato e per me non ci sono stati problemi visto che quello che mi chiede il mister per me va sempre bene. Il pari? diciamo che per le occasioni che loro hanno creato è giusto anche se noi potevamo fare un pò meglio e sopratutto non prendere goal alla fine visto che mancava 1′ solo minuto. Abbiamo provato a mettere in campo tanto pressing ed anche qualità , quello che poi lo scorso anno ci ha portato a vincere i play-off e quindi dobbiamo fare di tutto per farlo anche in serie B. Abbiamo tanta gente di qualità ed un buona rosa sopratutto a centrocampo, bastava vedere la panchina senza considerare l’assenza di Bruccini. Il mister? A fine partita non parla mai ma di sicuro ci tirerà le orecchie alla ripresa per come ci siamo fatti pareggiare”.Â

Riccardo Maniero” contento per il goal, meno per il pareggio

Ha brindato con un goal il suo esordio con la maglia rossoblu. Riccardo Maniero ha anche fatto goal alla sua ex sqaudra e giocato una partita di grande sacrificio. Posizione di fuorigioco sul goal? “Dal campo ho avuto l’impressione di essere in posizione regolare e che mi trovassi fossi dietro Tutino al momento della spizzata. Sono contento per essere andato a segno, ma mi è dispiaciuto per il pareggio arrivato proprio all’ultimo secondo. La difesa è stata solida, la squadra compatta e pensavo si potesse portare a casa i tre punti, ma l’Ascoli è stato bravo a crederci fino alla fine: ci rifaremo in casa. Alla fine è stata la gara che ci aspettavamo anche se avremmo dovuto mettere in campo un po’ più di malizia nel tenere la palla vicino la bandierina piuttosto che tirare in porta, ma ci servirà da sprono per le prossime partite”.