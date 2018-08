Stadio Marulla, lavori a tutta forza al manto erboso e alle tribune. Ma la pioggia non aiuta

Operai a lavoro senza sosta per permettere al Cosenza di disputare in casa la prima partita di campionato. I tecnici assicurano: manto erboso pronto per sabato prossimo. Ma dal settore ospiti alle tribune, c’√® ancora tanto da fare

COSENZA – Continua incessante il lavoro delle ditte appaltatrici all’interno dello stadio Marulla. Un vero e proprio tour de force da parte di decine di tecnici e operai che da diversi giorni lavorano interrottamente in quasi tutti i settori dello stadio per scongiurare un possibile esordio casalingo (quello contro il Verona fissato per sabato prossimo) lontano da Cosenza. Partiamo dai lavori al manto erboso che sono quelli che pi√Ļ preoccupano i tifosi. Gara in casa o fuori casa? I tecnici fanno sapere che per sabato prossimo il manto erboso sar√† pronto anche se la pioggia sta rallentando di molto la messa in posa dei rotoli che ci dicono sar√† calpestabile gi√† qualche giorno dopo la¬†messa¬†a dimora. Attualmente si sta lavorando al completamento del¬†substrato di sabbia¬†(per il mantenimento e lo sviluppo rigoglioso del tappeto erboso) che presenta un elevata permeabilit√† e questo, come spiegato dai tecnici, fortunatamente permette lo scivolamento abbastanza rapido della grande quantit√† di acqua che cade ogni pomeriggio, mentre il sistema di irrigazione √® gi√† pronto. Praticamente ultimati i lavori alle nuove panchine interrate totalmente ricostruite e allungate. Si attende solo l’installazione delle¬†sedute che saranno coperte da una struttura in acciaio e plexiglass.¬†¬†

Operai al lavoro anche in¬†Tribuna B scoperta, settore scelto dal gruppo anni 80. Dopo la creazione della zona disabili e la ristrutturazione dei servizi igienici, i gradoni saranno¬†totalmente ridipinti di rosso e blu. In Tribuna A invece si stanno effettuando piccoli e grandi interventi di edilizia sui gradoni in cemento deteriorati dal tempo e che presentano criticit√† e pericolo per la sicurezza dei tifosi. Per quanto riguarda invece l’installazione dei seggiolini in Tribuna numerata, se ne riparler√† all’inizio del prossimo anno visto che non si riuscir√† a montarli in tempo.

Quasi completati anche i lavori all’interno della tribuna stampa con le postazioni tecniche che saranno tutte potenziate anche da una nuova connessione Internet. Nella zona sospesa, riservata ad operatori radio e TV, sono in corso interventi di riqualificazione dei vari box.¬†In Curva Nord gli operai stanno lavorando ai bagni e alla sistemazione del settore ospiti con la creazione di un doppio settore cuscinetto e l‘installazione di nuove grate di acciaio.¬†Terminati invece i lavori negli spogliatoi con i nuovi bagni, la sala doping, quasi quelli per tutti gli adeguamenti sulla sicurezza e degli impianti elettrici.¬†