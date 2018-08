Cosenza, sette reti alla primavera di De Angelis. Domenica ad Ascoli si fa sul serio

Buona sgambatura per i rossoblu nell’ultimo test precampionato disputato contro la formazione primavera allenata da De Angelis. Domenica al via la prima giornata di campionato per i rossoblu impegnati nella trasferta di AscoliÂ

.

COSENZA – Poco meno di 72 ore e il Cosenza Calcio tornerà ufficialmente a disputare un gara nel campionato di serie B dopo 15 anni di assenza. I rossoblu oggi pomeriggio hanno effettuato l’ultimo test amichevole in vista della trasferta di Ascoli in programma allo stadio Cino e Lillo Del Duca domenica sera alle ore 21. Nell’impianto ‘Romolo Di Magro’ a Taverna di Montalto Uffugo gli uomini di mister Braglia hanno affrontano la formazione primavera allenata da Stefano De Angelis in un allenamento congiunto che ha permesso al tecnico toscano di provare soluzioni, schemi e formazione da opporre ai bianconeri di Vivarini. La partita si è chiusa con il risultato di 7-0 a favore della prima squadra. A segno della prima frazione di gioco Bearzotti, Varone e Perez. Nel secondo tempo reti del difensore Capela, Maniero, autore di una doppietta e Tutino. Domani mattina una sola seduta di allenamento al Del Morgine e poi la partenza per le Marche.

Nel frattempo è stato scelto l’arbitro di Ascoli – Cosenza. A dirigere l’incontro sarà il signor Manuel Volpi della sezione di Arezzo, alla sua prima direzione nei cadetti dopo l’ottimo rendimento in serie C. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti signor Valerio Colarossi di Roma e signor Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.