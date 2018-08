Tragedia del Raganello: cordoglio e dolore del Cosenza che annulla la presentazione

La nota della società rossoblu “adesso è il momento di partecipare al dolore, esprimere vicinanza e solidarietà . Questa terribile sciagura che ci ha convinti ad annullare immediatamente la presentazione della nostra squadra. Un minuto di silenzio nella prima giornata per commemorare le vittime della tragedia del Pollino e quelle di Genova

COSENZA – Il crollo del ponte “Morandi” di Genova il 14 agosto, la tragedia degli escursionisti travolti dalla piena del torrente Raganello due giorni fa. L’estate italiana rimarrà per sempre segnata da due terribili sciagure che hanno provocato 53 morti e decine di feriti. La Calabria, Cosenza e la sua provincia stanno vivendo giornate di dolore per quanto successo a decine di turisti nelle gole del Raganello, dove hanno perso la vita 10 escursionisti provenienti da varie regioni d’Italia. Anche il mondo dello sport piange le vittime italiane. Nessuna voglia di fare festa, ma solo silenzio, rispetto e cordoglio. Il Cosenza Calcio, che aveva scelto di presentare la squadra alla città martedì 28 agosto in Piazza Bilotti, si stringe nel dolore dei familiari e annulla la presentazione.

Questo il comunicato della società rossoblu ” È una tragedia immensa che ci rende impossibile pensare ad altro, programmare eventi o manifestazioni. Eravamo pronti per presentare la nuova stagione, come siamo soliti fare, trascorrendo una serata in piazza con la nostra gente. Quanto è successo a Civita colpisce profondamente noi, la Calabria e l’intera Nazione. Le dieci vittime, i feriti, il dolore delle persone coinvolte e dei loro familiari, la sofferenza dei bambini e dei ragazzi, il nostro territorio è stato teatro di una terribile sciagura che ci ha convinti ad annullare, immediatamente, la presentazione della nostra squadra prevista per la prossima settimana. Adesso è il momento di partecipare al dolore, di esprimere vicinanza e solidarietà , di ringraziare chi ha contribuito, con l’opera di soccorso, a far sì che il bilancio non fosse ancora più grave. Ringraziamo il Presidente della Lega BKT Mauro Balata che ha accomunato, nel ricordo che sarà osservato in occasione della prima gara del Campionato, quanto è avvenuto sul Pollino all’altra tragedia che ha ferito l’Italia in questi giorni: il crollo del viadotto Morandi a Genova.”

Primo turno di campionato: un minuto di silenzio su tutti i campi

Dopo pochi giorni da quanto accaduto a Genova siamo a piangere un altro grave fatto che ha colpito il nostro Paese, e in particolare una comunità sportiva che fa parte della Serie B, l’inondazione sul Pollino in provincia di Cosenza. Il presidente Mauro Balata, anche a nome di tutta la Lega B, esprime il suo dolore e la sua vicinanza alle famiglie delle dieci vittime, alla città , alla provincia di Cosenza e al club del presidente Eugenio Guarascio. Nel minuto di silenzio già disposto per la prima gara di campionato in memoria delle vittime di Genova, si è deciso dunque di accomunare anche il dolore e il ricordo per quando accaduto nel territorio calabrese durante la giornata di ieri. Lo stesso avverrà per il sostegno economico, al quale il presidente Balata ha già annunciato di voler contribuire e che nella sostanza sarà stabilito durante l’Assemblea della Lega B prevista venerdì 24 agosto a Milano.