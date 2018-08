Maniero, Garritano, Legittimo e Verna chiudono il mercato. Ecco la rosa del Cosenza

Ufficializzati nel pomeriggio di ieri i 4 nuovi arrivi che chiudono il mercato in entrata del Cosenza che adesso potrĂ effettuare ancora operazioni dalla serie C fino alla prossima settimana oltre a guardare al mercato degli svincolati

.

COSENZA – Maniero, Garritano, Verna e poco prima della chiusura del mercato il difensore mancino Matteo Legittimo. Alla corte di Braglia nell’ultimo giorno di mercato arrivano i 4 calciatori di spessore che come espressamente richiesto dal tecnico toscano, alzano il tasso tecnico e qualitativo di una squadra che proverĂ sul campo a conquistare una salvezza tranquilla provando anche a togliersi qualche soddisfazione. In totale, tra rinnovi di contratti, calciatori in prestito e volti nuovi, il Cosenza in questa sessione di calciomercato ha effettuato ben 16 operazioni in entrata senza stravolgere ma provando a migliorare l’intelaiatura dello scorso campionato che tanto bene ha fatto sopratutto nel finale di stagione con la straordinaria cavalcata nei play-off. In rossoblu sono arrivati calciatori in ogni reparto, alcuni con un pedigree di tutto rispetto per la sere B, altri vogliosi di riscatto dopo un campionato non esaltate o dopo una retrocessione. Poi ci sono tutti i giovani, molti dalle grandi potenzialitĂ inespresse che proveranno a rilanciarsi a Cosenza sotto la guida sapiente di Braglia.

Gli acquisti del Cosenza: qualitĂ , quantitĂ e tante giovani promesse

Questa sessione estiva ha evidenziato un vero e proprio asse di mercato tra Cosenza e Fiorentina. In rossoblu, dopo il rinnovo del prestito di Trovato sono arrivati a titolo temporaneo anche il giovane portiere Cerofolini e i due uruguaiani: il centrocampista Schetino e l’esterno Baez. In difesa sono arrivati il giovane Anastasio dal Napoli, l’esperto centrale portoghese Capela, il gigante Andrea Tiritiello preso dopo l’ottima stagione con la Fidelis Andria e come detto Matteo Legittimo il difensore mancino espressamente richiesto da Braglia.

A centrocampo la qualitĂ e l’esperienza sono quelle di Verna, arrivato dal Pisa e di Varone prelevato dalla Ternana. Oltre ai due viola Schetino e Trovato che purtroppo si è infortunato in allenamento e ne avrĂ ancora per diversi mesi, in mezzo al campo confermato il prestito di un altro anno per Luca Palmiero.

Infine l’attacco il reparto che si è maggiormente rafforzato. Con la telenovela di Gennaro Tutino finita come tutti sappiamo, a inizio mercato il volto nuovo in casa rossoblu era quello di Matteo Di Piazza al quale si è poi aggiunto Baez a metĂ sessione e come detto i due botti finali di Maniero e Garritano. Tutto sarĂ nelle mani del mago Braglia a cui sarĂ affidato il compito di plasmare questo Cosenza che tutti ci auguriamo possa disputare un bel campionato.

Portieri

Umberto Saracco (’94)

Michele Cerofolini (1999)

Paolo Pellegrino (1998)

Pietro Perina (1992)

Difensori

Angelo Corsi (1989)

Kastriot Dermaku (1992)

Tommaso D’Orazio (1990)

Riccardo Idda (1988)

Manuel Pascali (1981)

Matteo Legittimo (1989)

Armando Anastasio (1996)

Anibal Capela (1991)

Andrea Tiritiello (1995)

Andrea Bilotta (1999)

Centrocampisti

Ivan Varone (1992)

Luca Verna (1993)

Mirko Bruccini (1986)

Domenico Mungo (1993)

Luca Palmiero (1996)

Andreas Schetino (1994)

Mattia Trovato (1998)

Attaccanti

Luca Garritano (1994)

Riccardo Maniero (1987)

Gennaro Tutino (1996)

Allan Pierre Baclet (1986)

Jaime Baez (1995)

Matteo Di Piazza (1988)

Leonardo Perez (1989)