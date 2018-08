Cosenza: ecco i colpi da serie B. Fatta per Garritano e Maniero, quasi per Verna

Trinchera mette a segno tre colpi di mercato che, come richiesto da Braglia, alzeranno il tasso tecnico della squadra. Praticamente fatta per i prestiti degli attaccanti Maniero del Novara e del cosentino Garritano dal Chievo Verona. Ad un passo anche l’ingaggio del centrocampista Verna del Pisa e del difensore mancino Legittimo

COSENZA – A poco meno di 24 ore dalla chiusura, si infiamma il mercato in entrata del Cosenza che, salvo colpi di scena dell’ultim’ora, ha praticamente portato a termine tre importanti operazioni di qualitĂ nel reparto avanzato, così come espressamente richiesto dal tecnico Braglia al termine della gara con il Torino. Partiamo dall’attacco dove è praticamente conclusa la trattativa con il Novara per il prestito di Riccardo Maniero. L’attaccante napoletano, classe 1997, vanta un pedigree di tutto rispetto in cadetteria avendo giocato qualcosa come 255 partite in serie B mettendo a segno 64 reti. Scuola Juventus, ha vestito le maglie di Pescara, Catania, Ternana, Bari, Novara, Arezzo e Lumezzane. Le sue migliori stagioni con la maglia del Pescara nella stagione 2013/2014 e 2014/2015 dove è andato per due volte in doppia cifra (13 reti il primo anno e 12 il secondo) e con la maglia del Bari nella stagione 2015/2016 dove ha messo a segno 13 reti.

Altro affare praticamente chiuso in attacco è quello con il Chievo Verona per l’arrivo, sempre in prestito dell’attaccante cosentino Luca Garritano. Classe 1995, nato proprio a Cosenza ma cresciuto nelle giovanili dell’Inter, vanta 20 presenze in serie A con le maglie di Inter, Cesena e Chievo Verona e 132 presenze in serie B con le maglie di Modena, Cesena e Carpi dove ha chiuso la scorsa stagione in prestito dal Chievo. Giocatore molto duttile, può essere schierato da seconda punta, da esterno a quattro, mezzala a tre e persino da trequartista.

In dirittura d’arrivo anche la trattativa (avviata giĂ da alcune settimane) per il centrocampista Luca Verna di proprietĂ del Pisa, lo scorso anno perno fondamentale del centrocampo del Carpi in serie B, squadra con la quale è sceso in campo ben 40 volte mettendo a segno 4 reti. Il calciatore classe 1993, con il mancato ripescaggio del Novara, è oramai ad un passo dalla firma con i rossoblu. Verna vanta esperienza in serie B anche con la maglia del Pisa, mentre in serie C ha giocato anche con Grosseto, Chieti e Virtus Lanciano.Â

Inoltre c’è da segnalare anche la trattativa con il Lecce per il passaggio in rossoblu del difensore mancino Matteo Legittimo. Classe 1989, nativo di Casarano, è un calciatore che in serie B ha giĂ giocato con la maglia del Trapani due stagioni fa collezionando 29 presenze ed una rete. In serie B conta anche 7 presenze con l’Ascoli, mentre in C ha giocato oltre 210 partite con le maglie di Grosseto, Lecce, Salernitana, Spal, Sudtirol. Una delle migliori stagioni proprio a Lecce con Piero Braglia. Salutano la compagnia invece sia Pasqualoni che Mendicino. Il primo dopo aver rinnovato giocherĂ in prestito con la Virtus Vicenza, mentre l’attaccante ha accettato il passaggio al Monopoli.Â

Domenica amichevole con la Vibonese al Luigi Razza

Sul fronte allenamenti, la squadra continua la preparazione sul terreno del Sanvitino. Domenica pomeriggio è stata programmata l’amichevole contro la Vibonese, tornata in serie C dopo lo strepitoso campionato visto contro il Troina nel palpitante spareggio di Reggio Calabria. Il test amichevole contro i rossoblu del presidente Caffo si svolgerĂ domenica 19 agosto allo stadio Luigi Razza ed avrĂ inizio alle ore 17.30.

Costo tagliandi

I biglietti saranno in vendita domenica al botteghino dello stadio a partire dalle ore 12 (no stop)

Tribuna: 8 euro

Donne e ragazzi da 14 a 16 anni: 4 euro

Under 14: ingresso gratuito

Curva: prezzo unico 4 euro

Settore ospiti: prezzo unico 4 euro