Ultimo atto di questi lunghissimi playoff che stasera decreteranno l’ultima squadra che sarà promossa in serie B. Allo stadio “Adriatico” di Pescara, davanti 9.000 tifosi rossoblu, il Cosenza affronta la Robur Siena

.

PESCARA – E’ la notte del Cosenza, è la notte di una città in trepidante attesa per la finalissima playoff di questa sera tra il Cosenza e il Siena. Allo stadio Adriatico di Pescara in palio c’è la promozione in serie B. Dopo un lunghissimo cammino nei play off, iniziato dal 1 turno eliminatorio, ai rossoblu manca l’ultimo e decisivo ostacolo da superare per regalare ai 9.000 arrivati da tutta Italia e a una in’intera provincia, un’impresa incredibile. Un sogno chiamato serie B che manca da ben 15 anni.





Cosenza – Robur Siena

Marcatori: 35′ Bruccini, 47′ Tutino, 72′ Marotta (r)

.

.

.badando

SECONDO TEMPO



76′ – Cosenza vicinissimo al terzo goal con Tutino che da due passi non riesce a correggere in rete un assist in area di Bruccini

72′ – GOAL SIENA CON MAROTTA. L’attaccante batte Saracco che intuisce la direzione ma non riesce ad arrivare sulla sfera

71′ – Atterrato Marotta da Dermaku, rigore per il Siena

70′-Doppio cambio per il Cosenza. Fuori Okereke e Mungo per Baclet e Calamai

67′- Cambio Siena. Fuori Emmausso e dentro Guberti

65′ – Azione in percussione di D’Orazio che dopo aver vinto un rimpallo serve l’accorrente Mungo che conclude al volo ma spara altissimo

58′ – Ammonito Maharous

51′- Doppio cambio nel Siena. Fuori Sbraga per D’Ambrosio e Brumat per Guerra

49′ – Cosenza vicinissimo al tris con una ripartenza conclusa da Okereke che salta Pane in uscita ma poi non riesce a correggere in rete

47′ – GOOOAAAAL COSENZA CON TUTINOOOOOOOOO. Eurogoal dell’attaccante napoletano che se ne va palla al piede arriva al limite dell’area, prende la mira e lascia partire una sassata che si insacca nel sette alla sinistra di Pane

45′ – Riparte la gara dell’Adriatico, nessun cambio nell’intervallo

PRIMO TEMPO

47′ – FINALE DI PRIMO TEMPO

45′ – Ci saranno 2′ minuti di recupero

45′ – Ammonito Marotta

44′ – Cosenza vicinissimo al raddoppio con un piattone a giro di Mungo su assist di Okereke che fa la barba al palo con Pane immobile

35′ – Ammonito Baclet dalla panchina

35′ – GOOOAAAAL COSENZA CON BRUCCINNNIIIIII. Tutino approfitta di un errore a centrocampo per involarsi verso l’area di rigore e servire all’accorrente Bruccini un pallone d’oro che il centrocampista scaraventa in rete con un preciso piattone facendo esplodere l’Adriatico

31′ – Punizione dal limite per il Cosenza. Prova la conclusione a giro Bruccini che però centra in pieno la barriera

25′ – Ancora una bella azione manovrata del Cosenza conclusa con un piattone a giro di Palmiero dal limite. Pallone centrale bloccato da Pane

23′ – Prima azione pericolosa della gara del Cosenza con un diagonale di D’Orazio respinto da Pane con i pugni

13′ – Lungo lancio di Corsi dalla retrovie per Okereke che quasi dal limite riesce a staccare di testa ma colpisce debolmente e l’azione sfuma

10′ – Cosenza che gioca con il baricentro molto alto, ma deve fare molta attenzione sopratutto alle incursioni di Marotta e Neglia

6′ – Prima conclusione verso la porta del Siena con un tiro abbastanza velleitario di Neglia dai 30 metri. Pallone largo alla destra di Saracco

5′ – Primi minuti di gara come prevedibile molto equilibrati con le due squadre attentissime a non lasciare spazi

1′ – Il Cosenza batte il calcio di avvio. E’ iniziata la finale playoff di serie C. Rossoblu che attaccheranno da destra verso sinistra

Bellissima la coreografia in curva Sud con migliaia di bandierine rossoblu a colorare il settore

Ci siamo. ecco Cosenza e Siena fare il loro ingresso sul terreno dell’Adriatico accolti dal boato dei tifosi rossoblu. Cosenza in campo con un completo bianco, Siena in nero

——————————————————————————————————————————-

COSENZA CALCIO (3-5-2): Saracco, Corsi, Idda, Palmiero, Mungo (70′ Calamai), Okereke (70′ Baclet), Bruccini, Tutino, D’Orazio, Dermaku, Camigliano

Panchina:Zommers, Quintiero, Ramos, Perez, Pasqualoni, Baclet, Boniotti, Trovato, Calamai, Loviso, Braglia

Allenatore: Piero Braglia

ROBUR SIENA (4-3-3): Pane, Brumat (51′ Gerra), Sbraga (51′ D’Ambrosio), Panariello, Mahrous, Cleur, Damian, Vassallo, Neglia, Marotta, Emmausso (67′ Guberti)

Panchina: Rossi A., Crisanto, Dossena, D’Ambrosio, Guberti, Guerri, Cristiani, Solini, Nassi, Biancalani, Fontana

Allenatore: Michele Mignani



Arbitro: Signor Luca Massimi di Termoli

Assistenti: Signor Salvatore Affatato di Verbania-Cuneo-Ossola e signor Marcello Rossi di Novara.

Angoli: 1-0

Ammoniti: Marotta (S), Baclet (C), Maharous (S)

Espulsi:

Recupero: 2′

Note: Serata gradevole a Pescara con temperatura sui 22 gradi. Stadio Adriatico che presenta un bellissimo colpo d’occhio con quasi 9.000 tifosi del Cosenza e circa 3.000 del Siena

–