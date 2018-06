Meteo Cosenza, weekend fresco e instabile. Nella prossima settimana ancora rovesci

Il vortice ciclonico responsabile del peggioramento degli ultimi giorni, tende ad allontanarsi verso la Grecia ma porterà ancora rovesci e temporali sopratutto dal pomeriggio. Nella prossima settimana più sole ma l’instabilità non mollerà la presaÂ

.

COSENZA – Dopo 3 giorni di piogge, rovesci e temporali, con temperature abbastanza fresche e sotto la media anche di 5 o 6 gradi, il fine settimana si apre con un deciso miglioramento. Anche se è bene sapere che le piogge e i rovesci ci accompagneranno ancora per diversi giorni. Dalla prossima settimana l’instabilità tenderà via via a concentrarsi sulle zone interne e montuose, sopratutto nelle ore più calde. Nel frattempo, sotto la spinta dell’anticiclone, il vortice ciclonico che ha attraversato tutta Italia con il suo carico di pioggia si è spostato tra l’Egeo e i Balcani, anche se in parte influenza ancora le condizioni del tempo sopratutto all’estremo sud.

Avremo ancora variabilità spiccata, con locali rovesci o temporali anche di forte intensità dal pomeriggio. Da lunedì invece pressione in leggero aumento ma ancora rovesci sparsi e instabilità in agguato nelle ore più calde. Il rinforzo dell’anticiclone avverrà solo verso giovedì/venerdì, garantendo più sole e soprattutto un contesto decisamente più estivo con temperature in progressivo aumento.