Dai Cosenza, trasformala in una notte indimenticabile. A Pescara la carica dei 9.000

E’ il giorno della finale playoff del Cosenza… è il giorno di tutti i tifosi rossoblu che sognano il ritorno in serie B dopo 15 anni di attesa. Saranno in 9.000 a Pescara, ma stasera ci sarà un’intera città e tutta la sua provincia a spingere i lupi alla conquista di un sogno magico

.

COSENZA – Alzi la mano chi un mese fa credeva alla possibilità di vedere il Cosenza in finale a Pescara giocarsi la partita più importante degli ultimi 30 anni. Nessuno, forse pochi… eppure siamo qua. Stasera contro il Siena ci giochiamo la serie B. Chiariamolo subito: questa finale ce la siamo guadagnata con merito, sudore e fatica, dopo un’estenuante ma strepitoso cammino nel “girone dantesco” dei playoff di serie C. Samo partiti da lontanissimo, dal primo turno eliminatorio dove abbiamo addirittura rischiato di uscire contro la Sicula Leonzio, prima di ingranare la quinta dominando tutte le gare.

Otto partite disputate, cinque squadre eliminate, sei successi, un pareggio ed una sola sconfitta (per giunta immeritata e arrivata nei minuti finali). Una squadra che ha letteralmente cambiato pelle, merito anche del suo straordinario condottiero Piero Braglia. Da agnellino impaurito a lupo affamato. Giorno dopo giorno, gara dopo gara, siamo arrivati a cullare un sogno che oggi, all’atto conclusivo, potrebbe trasformarsi nella più bella realtà che un tifoso possa immaginare. Già i tifosi, non possiamo che toglierci il cappello davanti il loro amore e la loro sfrenata passione. Erano in 20.000 domenica al Marulla, saranno in oltre 9.000 quelli che stasera arriveranno a Pescara con ogni mezzo da Cosenza, da tutta Italia e anche dall’estero. Manca l’ultimo ostacolo da superare, l’ultimo gradino, forse il più difficile ma non abbiamo paura. Allora dai Cosenza siamo con te, questa è la tua notte, una notte che potrebbe scrivere un’impresa incredibile. Rendila indimenticabile!