Le indicazioni stradali per i tifosi del Cosenza. Ecco le vie dove parcheggiare bus e auto

Le informazioni stradali per raggiungere lo stadio Adriatico – ‘Giovanni Cornacchia’ di Pescara e le vie nelle quali i tifosi del Cosenza possono parcheggiare le automobili, i mini van e gli autobus

.

COSENZA – Il sito ufficiale del Cosenza ha diramato un comunicato inviato dalla Lega Pro con le indicazioni stradali ed i parcheggi che i tifosi del Cosenza possono utilizzare per raggiungere lo stadio Adriatico – ‘Giovanni Cornacchia’ di Pescara. Per i sostenitori della squadra rossoblu, ai quali si consiglia l’utilizzo di bus e minivan, è obbligatoria l’uscita A/14 Pescara sud/Francailla al Mare dove imboccheranno la variante per Pescara e dopo due gallerie prenderanno uscita San Silvestro/Stadio (circa 10 Km.). Dovranno procedere poi fino all’uscita “Stadio” e seguire le indicazioni del personale di Polizia sul posto.