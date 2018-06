Cosenza, polverizzati oltre 6.000 tagliandi. Tifosi rossoblu a Pescara anche dal Belgio

La curva sud e la porzione di Tribuna Maiella sono andati praticamente quasi esauriti. La lettera di un tifoso rossoblu “Dal Belgio via Dusseldorf a Pescara solo per il mio Cosenza”. A rrivano i primi dettagli del treno speciale: i 450 posti saranno destinati a volontari, categorie protette e persone con disabilitÃ

COSENZA – Il timore dei tifosi era quello di lunghe code, difficoltà o lungaggini per accedere on-line al circuito listicket.com dove sono in vendita dalle 12:00 di oggi i biglietti della finale playoff tra Cosenza e Siena. Fortunatamente, fatta eccezioni per un problema tecnico sul sito Web tra le 12.30 e le 13.30, la vendita dei tagliandi si è svolta senza nessun tipo di problema e con risultati da record, grazie anche alla possibilità di acquistare il biglietto presso lo store del Cosenza Calcio ed in altri 4 punti vendita autorizzati (due a Cosenza, uno a Rende e uno a Corigliano). Alla fine di questa lunga e febbrile giornata per i tifosi rossoblu i dati di vendita sono da stropicciarsi gli occhi, considerando che si tratta di una trasferta non proprio vicinissima. Sono stati praticamente venduti più della metà dei tagliandi destinati ai tifosi del Cosenza. Oltre 6.000 i biglietti acquistati con i settori di curva sud e Tribuna Maiella praticamente esauriti. Nella sud restano più o meno altri 300/400 biglietti del settore ospiti. Facile prevedere che a Pescara ci sarà una vera e propria invasione di tifosi rossoblu pronti a spingere i lupi nella gara più importante degli ultimi 20 anni.

La lettera di un tifoso rossoblu “dal Belgio via Dusseldorf solo per il mio Cosenza”

A Pescara arriveranno tifosi praticamente da tutta Italia: da Roma, Milano, Venezia, Torino, Perugia, Bologna, Firenze, Bergamo… alcuni anche dalla Svizzera e persino dal Belgio attraversando la Germania. Pubblichiamo volentieri la lettera di Roberto che ha scritto alla nostra redazione. Tifoso rossoblu che vive a lavora a Hasselt vicino Bruxelles, sabato sera sarà in curva sud a tifare Cosenza.Â

“A mio zio Franco – Subito dopo la vittoria contro il Sudtirol ho pianto non me ne vergogno. Ho pianto per l’incredibile finale raggiunta, per la gioia di vedere i 20.000 del Marulla in estasi e perché io non ero con loro perdendomi una delle partite più emozionanti della storia del Cosenza. Purtroppo, come tanti ragazzi calabresi che non trovano lavoro, dopo 10 anni vissuti a Siviglia da quasi 1 anno mi sono trasferito ad Hasselt, una cittadina fiamminga del Limburgo grande quasi come Cosenza, ma che della mia amata città ha poco o nulla. Qui porto alto il nome della mia squadra. Ogni qualvolta mi chiedono per chi faccio il tifo gli rispondo orgoglioso: COSENZA, gioca in Serie C e sabato ha l’appuntamento con la storia. Mi guardano straniti, a volte ridono, alcuni mi prendono quasi per pazzo. Ma io gli faccio capire che l’amore per i lupi non smetterà mai di scorrere nelle mie vene. Quando domenica sera le lacrime si sono asciugate ed ho realizzato che tutto quello che vedevo non era un sogno, che il mio Cosenza dopo una gara entusiasmatene aveva staccato il pass per la finale, non ho avuto alcun dubbio. Nei successivi tre giorni il mio obiettivo era uno e uno soltanto: cercare in tutti i modi di raggiungere Pescara, anche costo di andare a piedi! Ragazzi sabato sera sarò con voi. Partirò da Hasselt in Belgio direzione Germania in treno. Da Dusseldorf prenderò un aereo per arrivare a Pescara. Perché quella di sabato è anche la nostra finale, la finale di chi come me soffre lontano da Cosenza, non fa altro che pensare a quel dannato 2003 e come un mantra a ripetersi giorno dopo giorno ‘torneremo grandi’. Tutti insieme conquistiamola!”

Roberto

Il treno speciale sarà destinato a volontari, categoria protette e persone con disabilità

La Società Cosenza Calcio informa che, per quanto riguarda la disponibilità dei posti sul treno charter concesso dalla Regione Calabria, il convoglio sarà destinato esclusivamente alla categoria delle persone con disabilità, agli appartenenti a categorie protette e associazioni di volontariato, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il treno, una volta giunto a destinazione, fermerà alla Stazione Tribunale di Pescara che dista km 1 dallo Stadio Adriatico – Cornacchia. Si informa che dallo scalo ferroviario non sarà possibile raggiungere l'impianto sportivo con mezzi, essendo l'area parzialmente rientrante nella zona di accoglienza tutelata in funzione dell'evento. Si informa che il possesso del tagliando per la gara Robur Siena Cosenza sarà condizione necessaria per salire a bordo del treno. Ulteriori dettagli, sulle modalità organizzative, saranno forniti al termine della riunione che si terrà domani mattina in Questura a Cosenza alla presenza del delegato della Regione Calabria.

Cosenza – Robur Siena: l'arbitro sarà Massimi di Termoli

Nel frattempo è stato designato il direttore di gara. Dirigerà la finale di Pescara tra Cosenza e Robur Siena il signor Luca Massimi della sezione di Termoli. Gli assistenti saranno Salvatore Affatato della sezione di VCO (Verbania-Cuneo-Ossola) e Marcello Rossi della sezione di Novara. Il Quarto Ufficiale sarà Simone Sozza di Seregno.