Comune di Cosenza e rappresentati del Cosenza Calcio si sono messi in moto per organizzare l’esodo del popolo rossoblu. Ma da subito sono emerse molte difficoltà tra il “niet” di diverse ditte di autobus che non vogliono dare mezzi ai tifosi e i prezzi esorbitanti di Trenitalia per un treno speciale. I biglietti per la finale in vendita solo dopo la riunione del G.O.S. di domani alle 16.00

.

COSENZA – Da ieri pomeriggio la macchina organizzativa si è messa subito in moto con una riunione tecnica in Comune alla quale hanno partecipato il capo di gabinetto Antonio Molinari, persone del comune ed esponenti della società Cosenza Calcio, per cercare di venire incontro alle migliaia di richieste dei tifosi che vogliono recarsi a Pescara per seguire la finale playoff del Cosenza contro il Siena. Ma le difficoltà logistiche e organizzative non mancano, a cominciare dal mezzo di trasporto. Già nella trasferta di San Benedetto del Tronto il Comune di Cosenza aveva provato ad allestire diversi autobus facendosi anche carico in parte delle spese, ma per tutta risposta le ditte contattate hanno risposto picche. E quello che purtroppo è emerso da queste prime riunione sarebbe lo stesso identico risultato. Molte ditte contattate dal Comune, per un motivo o per un altro ma più semplicemente perché non vogliono organizzare bus per i tifosi hanno detto “no grazie” .Â

Allora si era pensato di rivolgersi a Trenitalia per organizzare un treno speciale. Ma dalle Ferrovie dello Stato hanno fatto sapere che servono 50.000 euro ogni 450 tifosi, il tutto accompagnato da una polizza fideiussoria di 200.000 euro, così tanto per gradire. Quindi ipotesi treno speciale scartata da subito. La soluzione migliore resta quella dei bus. Ma come si fa se tutti dicono no? Il capo di Gabinetto Antonio Molinari ci dice che il Comune sta facendo di tutto e di più e che nel pomeriggio attende la risposta di due grosse ditte di autobus. Ma per adesso di concreto non c’è nulla. Ed ai problemi nel reperire autobus, c’è anche chi prova a fare il furbo lucrando sulla fede dei tifosi. In molti ci hanno segnalato l’aumento pauroso, anche del 700% , dei prezzi per il noleggio dei pulmini da 9 e 12 posti.

I biglietti per la finale in vendita dopo la riunione del G.O.S. in programma domani alle 16.00

Nel frattempo con una nota ufficiale la società del Cosenza Calcio ha comunicato che la vendita dei biglietti per la finale play-off tra Robur Siena e Cosenza, in programma sabato 16 giugno alle ore 20:45 allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara, partirà successivamente alle determinazioni del G.O.S., Gruppo Operativo di Sicurezza, che si terrà domani alle ore 16:00, presso la Questura di Pescara.

