Rende, un calcio alla crisi. Colpaccio dei biancorossi che passano a Matera

Dopo 6 turni di digiuno il Rende torna al successo espugnando il Franco Salerno di Matera al termine di una gara sofferta ma finalmente vittoriosa. Decide un tap-in vincente di Gigliotti nella ripresa

.Nella gara piĂą difficile della stagione

MATERA – Nella gara senza dubbio piĂą difficile della stagione, dopo i mal di pancia fuori dal campo (con le dimissioni del presidente Coscarella) e quelli dentro al campo, dopo la striscia di risultati negativi con le ultime tre sconfitte consecutive e il silenzio stampa di mister Trocini, il Rende reagisce nel migliore dei modi tornando al successo grazie alla vittoria esterna per 1 a 0 arrivata sul terreno del Matera. Match winner Gigliotti, che insacca il goal vittoria a metĂ della seconda frazione. Vittoria che permette ai biancorossi di risorpassare il Cosenza (bloccato sullo 0 a 0 in casa dal Catanzaro) e tornare al 5 posto in classifica in compagnia della Juve Stabia. Vittoria importantissima ma anche tanta sofferenza visto che il Matera, seppur non proprio nella sua migliore giornata, ha comunque creato e sprecato tanto, sopratutto nella prima frazione.

Primo Tempo – Matera col turbo nei minuti iniziali

I padroni di casa partono subito forte costringendo il Rende sulla difensiva. La prima palla goal capita sui piedi di Casoli dopo appena 7’minuti: bellissima verticalizzazione di Di Livio per il numero 27 che calcia dalla distanza: bravo il portiere biancorosso a deviare in angolo. Si vede in avanti anche il Rende che prova la volè con Rossini su un cross dalla destra di Marchio, ma la sfera finisce al lato. Decisamente piĂą pericolosa l’occasione creata dal Matera con Gigli che di testa incorna di testa un cross di Di Livio ma trova la grande parata di De Brasi bravissimo a deviare in corner con il guantone aperto. Poi, botta e risposta tra le due squadre. Prima il Rende alla mezzora di gioco conclude in porta con Gigliotti chiamando il portiere Tonti alla respinta. Dall’altra parte conclusioni che escono fuori di pochissimo per Tiscione e Casoli.

Secondo tempo – la decide Gigliotti

La ripresa ricomincia con gli stessi ventidue in campo. Matera che mantiene il possesso palla e Rende sulla difensiva pronto a colpire in contropiede. Casoli subito pericoloso con un diagonale velenoso. Ma a differenza del primo tempo i biancorossi pian piano cominciano a guadagnare campo amministrando la sfera e provando anche a colpire. E al 64’ il colpo arriva ed è di quelli da KO. De Franco perde un pallone sanguinoso, Vivacqua ne approfitta per recuperare la sfera e concludere di sinistro dalla distanza. Tonti respinge ma sulla sfera sia avventa Gigliotti che insacca con un comodo tap-in. Dopo il gol la squadra di Trocini è bravissima ad addormentare il gioco, imbrigliando le manovre del Matera che si rende pericoloso solo nel finale. Al 37’ il neo entrato Sartore chiama De Brasi alla parata in corner. L’occasionissima arriva proprio al 90′. De Brasi respinge come può un missile di Urso dalla distanza, la sfera finisce sui piedi di Maimone che da pochissimi passi si divora un goal fatto. Goal che arriva nei minuti di recupero ma viene annullato per un fuorigioco di De Franco su calcio di punizione.

Foto di Emanuele Taccardi

MATERA (4-2-3-1): Tonti, Sernicola, De Franco, Gigli (Urso 73’), Di Sabatino, De Falco (Cedric 87’), Maimone, Casoli, Di Livio, Salandria, Tiscione (Sartore 59’)

Panchina: Mittica, Scognamillo, Urso, Taccogna, Sartore, Dellino, Cedric

Allenatore: Gaetano Auteri

RENDE (3-5-2): De Brasi, Germinio, Cuomo, Pambinachi, Gigliotti (Laaribi 73’), Rossini, Godano (Viteritti 79’), Franco, Marchio, Vivacqua (Boscaglia 88’), Ricciardo (Ferreira 79’)

Panchina: Polverino, Cassalia, Viteritti, Boscaglia, Sanzone, Piromallo, Coppola, Felleca, Blaze, Laaribi, Novello, Ferreira

Allenatore: Bruno Trocini

Arbitro:Â Signor Matteo Gariglio di Pinerolo

Assistenti: Signor Mauro Dell’Olio di Molfetta e signor Mattia Politi di Lecce

Angoli: 12-1

Ammoniti: Tiscione (M), Gigliotti (R),Sernicola (M), Godano (R), Ferreira (R), De Brasi (R)

Espulsi:Â

Recupero: 0′ – 4’

Note: Pomeriggio soleggiato nella cittĂ dei Sassi. Terreno del Franco Salerno in ottime condizioni. Presenti poco piĂą di 1.500 spettatori con una decina di tifosi provenienti da Rende